"Мерзость, подлость и гадость": Ирина Отиева напала на Малахова после скандальных откровений про ее алкоголизм

Нешуточный скандал разгорелся после того, как достоянием общественности стали детали личной жизни некогда популярной певицы Ирины Отиевой. Она резко исчезла с экранов в конце 90-х. Артистка ведет затворнический образ жизни. Недавно появилась информация о том, что звезда советской эстрады долгое время была в депрессии из-за чудовищного предательства. Теперь же она и вовсе спивается и даже купила место на кладбище.

Ирина Отиева заявила, что стала жертвой спланированной провокации со стороны Андрея Малахова и его сотрудников. "Я заболела, температура 38,3. В этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, пустила к себе. Как добрая армянка со всей душой пригласила за стол, накормила, напоила. Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Все, что я говорила, было записано на скрытую камеру", - написала певица в блоге.

Пока Отиева откровенно жаловалась нежданным гостям на жизнь и употребляла с ними алкоголь, другие сотрудники Малахова пришли к ее матери. "В этот момент к моей мамочке, ребенку войны, являются два других человека и в подъезде берут у нее интервью. Якобы с моего позволения", - продолжает откровенничать артистка.

Ирина Отиева заявила, что стала жертвой спланированной провокации со стороны Андрея Малахова и его сотрудников. Кадр из передачи "Прямой эфир с Андреем Малаховым".Фото: Youtube

irinaotieva Сейчас на меня будет вылито очень много грязи! Никому не верьте!

А в это же время дочь Отиевой срочно вызвали в студию "Прямого эфира". Певица сейчас буквально раздавлена.

"Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек великодушен. Да, все, что вы слышали в программе, - это мои слова. Десять лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги", - поведала звезда эстрады.

irinaotieva Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами...

После чего обратилась к Андрею Малахову: "Андрей, с каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров? Этот момент я упустила".

irinaotieva Андрей, с каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров?

Напомним, знакомые Ирины Отиевой появились в программе "Прямой эфир", чтобы обсудить, как спасать 61-летнюю певицу. Многие коллеги артистки считают, что ей надо преподавать, так как из-за последствий алкоголизма ее связки могли сильно пострадать, и вернуться на сцену она не сможет. Сама звезда 90-х признается, что уже ни о чем не мечтает. Много лет назад ее предали друзья и родные. "Было бы неплохо убраться отсюда поскорее. Это был бы лучший вариант. Мне тяжко. Я мучаюсь. Даже места на кладбище купила для мамы и себя...", - с горечью призналась Ирина Отиева.