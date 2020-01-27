2020-01-27T19:22:48+03:00
Авто

Миллион штрафа или тюрьма: За скрутку пробега предлагают ввести уголовное наказание

По оценкам экспертов, пробег может быть скручен у каждой третьей подержанной машины
Андрей ЗАЙЦЕВ
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По оценкам экспертов, пробег может быть скручен у каждой третьей подержанной машины.По оценкам экспертов, пробег может быть скручен у каждой третьей подержанной машины.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В ближайшее время в Госдуме планируют обсудить санкции против хитроумных автомобилистов. Тех, кто скручивает показания одометра ради более выгодной продажи машины. Как считают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», физических лиц надо штрафовать на 300 тысяч рублей, а юридических - на миллион. При этом зампред думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов предлагает ввести и уголовную ответственность, пишут «Известия». Подобное наказание действует в США.

Точных данных о масштабах проблемы нет. По оценкам экспертов, пробег может быть скручен у каждой третьей подержанной машины. Но у правоохранителей возникают резонные вопросы: как находить виновника, как доказывать, что пробег действительно был скручен, и кого именно штрафовать. Машины в течение срока эксплуатации меняют нескольких хозяев. И велик риск наказать невиновного.

- Мы придумали решение проблемы. Есть система электронного ПТС. Она имеет такую же юридическую силу, как и ПТС бумажный. С расширением электронного проникновения мы будем видеть все процессы с авто. Продажи-покупки, образования нового владельца, пробег машины при смене владельца. Система автоматически станет более прозрачной, - говорит известный автоэксперт Антон Шапорин.

Проблема лишь в том, что в оцифрованной системе пока всего миллион автомобилей. И на полную мощность она заработает не раньше, чем через 10 лет. И пока депутаты не совсем понимают, что именно писать в законопроекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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