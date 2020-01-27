2020-01-27T19:37:58+03:00
Спорт

Коронавирус побеждает спорт: пострадали КХЛ, баскетбол и Олимпиада-2022

А все внутренние соревнования в Китае и вовсе отменили до апреля
Константин ИВАНОВ
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Хоккеистам клуба "Куньлунь Ред Стар" придется некоторое время проводить домашние игры на нейтральных аренах. Фото Сергей Савостьянов/ТАССХоккеистам клуба "Куньлунь Ред Стар" придется некоторое время проводить домашние игры на нейтральных аренах. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС
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Олимпиада-2022 отменила обратный отсчет

Вспышка вируса в Китае оказала влияние на подготовку к Олимпиаде-2022. Зимние игры должны состояться в Пекине в феврале 2022 года, и сейчас оргкомитет вынужден был отменить одно из знаковых мероприятий – церемонию старта обратного отчета. Красочное шоу должно было пройти в столице Китая на знаменитой арене «Птичье гнездо», вмещающем 80 тысяч зрителей. «Никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков», – заявила пресс-служба оргкомитета Пекин-2022.

ЧМ по легкой атлетике под угрозой

Ранее Китай отменил многие спортивные турниры, и не только внутренние. В Сербию перенесен отборочный турнир по баскетболу среди женщин. Пострадали отборочные турниры по боксу и женскому футболу. Отменен даже бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамирес - Виктор Постол. Спортивные соревнования возобновятся в стране не ранее апреля. А под угрозой срыва даже чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, и это более, чем серьезно.

Китайский хоккей не пускают домой

Эпидемия затронула и интересы Континентальной хоккейной лиги. В КХЛ выступает клуб китайский «Куньлунь», но свои домашние матчи он теперь не может проводить на родной арене. До конца регулярного чемпионата китайский клуб дома должен был сыграть только раз – 24 февраля с рижским «Динамо». Встреча с ЦСКА, которая запланирована на 2 февраля, перенесена в Москву из-за празднования в Пекине китайского Нового года. Но «Куньлунь» должен был выходить в плей-офф. А это значит еще как минимум пару домашних матчей.

Место их проведение пока не определено. Китайскому клубу еще предстоит найти нейтральную площадку. Пока лишь предполагается, что с рижским «Динамо» «Куньлунь» сыграет в Новосибирске. Но кроме клуба КХЛ, еще несколько китайских команд играют в высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Их тоже не пускают домой, и обязывают играть на нейтральных аренах.

Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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