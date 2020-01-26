Китайцы больше никуда не поедут: из-за коронавируса им запретили путешествия за рубеж

В Китае из-за эпидемии коронавируса предпринимают меры фантастического масштаба. Судите сами:

- Прекращены все групповые туристические поездки для китайских туристов. С пятницы, 24 января, внутри страны. А с понедельника, 27 января, - и за границу тоже. Китайским турагентствам запрещено продавать как путевки, так и авиабилеты или бронировать отели. Представляете? Уверена, что не в полной мере. Потому что осознать это пока сложно, ничего подобного не было ни с птичьим гриппом, ни с другими нашумевшими вирусами.

Но вспомните, как у нас закрывали Египет и отменяли чартеры в Турцию. Сколько было шуму, сколько обиженных людей, оставшихся без отпуска, скандалов с возвратом денег... тут – вообще все страны закрыли для китайских туристов, включая сам Китай! Это как если бы у нас сказали: извините, в Анталью никто больше не летит. И в Сочи тоже.

А масштабы китайского туризма не сравнимы с российским. В 2019 году путешественники из Поднебесной совершили почти 170 миллионов поездок за границу! Как если бы у нас все население России взяло да и улетело куда-нибудь в дальние страны.

Собственно, китайцы сейчас главные в мире путешественники. И по количеству, и по тратам в поездках. Так что “закрытие” Поднебесной очень сильно аукнется всем странам, для экономики которых важен туризм. В России тоже именно китайские вояжеры – самые многочисленные из всех иностранных туристов. И часто ездят как раз в составе тургрупп, так как в этом случае не нужна виза.

Впрочем, самостоятельные путешествия никто не отменял, так что из Лувра с Уффицы, “Сапсанов” и из дорогих магазинов китайские туристы не исчезнут. Но их станет меньше. Намного меньше.

- Для 56 миллионов китайцев ограничены вообще любые перемещения за пределы своих городов. Ухань с населением 12 миллионов и еще несколько соседних городов практически полностью изолированы – закрыт аэропорт, не ходят поезда. В Пекине, а также в городах Таньцзинь и Сиань отменяются междугородние автобусы, как регулярные, так и туристические.

- Закрыт участок Великой Китайской стены, который посещают туристы, и Запретный город в Пекине. В Шанхае и Гонконге захлопнули двери для посетителей “Диснейленды” и тематические парки развлечений. В Гонконге отменили намеченный на 9 февраля международный марафон. На Хайнане больше не проводят экскурсий.

- В аэропортах и на автовокзалах Китая устраивают генеральные уборки с антибактериалными средствами. У пассажиров часто измеряют температуру.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В аэропортах по всему миру усилены меры безопасности. В основном для пассажиров китайских рейсов. К ним особое внимание с измерением температуры - в воздушных гаванях Сингапура, Сеула, японских городов.

В Таиланде в аэропортах Бангкока, Пхукета и Чиангмая установили инфракрасные термометры (кстати, благодаря им и “поймали” первых зараженных). Проходят через них все въезжающие в королевство, не только китайцы.

В Индии в крупнейших аэропортах по громкой связи призывают путешественников, которые были в Ухане в последние 14 дней, добровольно прийти для карантинного контроля.

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