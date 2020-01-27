Наталья Фатеева: Мне ничего не надо - ни денег, ни продуктов!

На днях на НТВ рассказали о печальной судьбе звезды фильма «Три плюс два» - актрисе Наталье Фатеевой.

Несколько лет назад Наталье Николаевне сделали операцию по замене тазобедренного сустава. И хотя операция вроде бы прошла успешно, после нее начались осложнения. Сегодня пожилая актриса передвигается только на костылях. Без помощников ей сложно выходить в магазин. С родными детьми у Фатеевой сложные отношения. Ее сын Владимир Басов сказал «КП», что поздравил свою мать с 85-летием с помощью SMS.

23 декабря у Фатеевой был день рождения. На следующий день к ней явились репортеры из той самой скандальной телепередачи. Под предлогом поздравить актрису, они подарили ей цветы и сняли Фатееву скрытой камерой. Со свойственной ей прямотой Наталья Николаевна сказала журналистам, что цветы ей не нужны. Вместо цветов лучше бы сходили ей за едой, мол, накануне она весь день провела у телефона. Принимала поздравления. И поэтому не могла выйти из дома… Попросила купить ей колбаски нежирной. После выхода этой передачи в эфир по Сети понеслось, мол, Фатееву бросили родные дети и внуки, ей нечего есть. Мы позвонили актрисе, чтобы предложить свою помощь.

23 декабря у Фатеевой был день рожденияФото: Скриншот с видео

- Мне позвонили в дверь, сказали, что принесли цветы. Я им ответила: вместо цветов лучше принесите готовые хорошие продукты. Теперь из-за этого сделалась паника?! Ну кретины! - Фатеева традиционно говорит то, что думает. - У меня накануне был день рождения. Сутки звонил телефон. Мне некогда было сходить за продуктами… Вот и вся история.

- Все поняли ваши слова буквально: Наталье Фатеевой нечего есть…

- Ой-ой-ой! Ну что это такое?! Какие неприличные люди! Это все сплетни! У меня даже слов нет. Я вообще с журналистами не имею дела. А эти пришли с цветами… Я даже не знала, кто они такие. Они мне притаскивают цветы. Я говорю: мне цветы не нужны. Для букета нужны вазы… Я вазы давно убрала, спрятала в шкаф. Одно дело, когда приносят цветы в корзинках. И совсем другое, когда надо ставить их в воду, за ними потом ухаживать. Мне это не нужно! Ну честное слово, я потрясена! Ну что за сволочи! Что они (журналисты& — Ред.) меня все время цепляют. Можете написать, что это все вранье? И вообще как они посмели меня снимать, когда я была не готова?! Без косметики! Я на улицу не выхожу без «глаз», без «губ», без «бровей» (Наталья Николаевна имела в виду, что не была накрашена& — Ред.). Так и напишите: Фатеевой ничего не надо: ни денег, ни продуктов. Я сама могу кого угодно накормить!