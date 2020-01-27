Одинокая Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Наталья Фатеева когда-то была первой красавицей советского кино. Мужчины осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли. Но теперь знаменитая актриса коротает дни и ночи в полном одиночестве. А ведь у нее есть и дети, и внуки, и даже правнуки.

Наталья Фатеева давно ведет затворнический образ жизни. Она почти не выходит из дома и не может самостоятельно сходить за продуктами. 85-летняя звезда фильмов "Три плюс два" и "Джентльмены удачи" передвигается на костылях.

"Никогда не дарите мне цветов. Я не могу ими заниматься. У меня никого дома нет. Я одна. Я не знаю, что мне с ними делать. Если хотите, вы лучше еду приносите, а не цветы", - попросила народная артистка в эфире программы "Ты не поверишь!".

Несколько лет назад актрисе был поставлен диагноз артроз. Она лечилась в Израиле, где ей сделали операцию по замене суставов. Правда, позже возникли осложнения. Один из суставов не прижился, Фатееву снова положили на операционный стол.

Даже свой юбилей знаменитость была вынуждена встречать дома. "У телефона сидела целый день. Я в невменяемом состоянии. Я не могла из дома выйти... Я так устала", - рассказала женщина. И попросила не донимать ее родственниками.

Наталья Фатеева давно ведет затворнический образ жизни. Она почти не выходит из дома и не может самостоятельно сходить за продуктами.Фото: скриншот с видео

Отметим, что у Натальи Фатеевой есть 60-летний сын Владимир от второго брака с актером и режиссером Владимиром Басовым. Дочери Наталье от третьего мужа актрисы, летчика-космонавта Бориса Егорова, - 50 лет. С матерью отношений наследники не поддерживают. Не приходят к актрисе и внуки с правнуками.

Наталья Николаевна всегда на первое место ставила не семью, а карьеру. Поэтому сын артистки много времени проводил с бабушкой и дедушкой. Позже звезда советского кино отдала мальчика в интернат, но на выходные домой не забирала. Когда Владимир вырос и женился, родительница отказалась делить с ним квартиру и выгнала.

С дочерью Наташей ситуация повторилась. Фатеева отправляла наследницу на все лето за город и не приезжала навещать. Когда девушке исполнилось 16 лет, она забеременела и родила сына. Актриса решила, что ребенка необходимо сдать в Дом малютки. Вмешались родители со стороны отца и забрали малыша на воспитание к себе.

Фатеева никогда не видела ни внуков, ни правнуков. Ее дети пытались выходить с матерью на связь, но Наталья Николаевна наотрез отказалась общаться с ними.