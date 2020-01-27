Сценарист российского сериала «Эпидемия» предсказал китайский коронавирус

Читаешь новости из Китая, внутренне содрогаешься и… вспоминаешь свежий российский сериал «Эпидемия», показ которого закончился на платформе Premier не далее как в начале января.

Напомним, речь там идет о вспышке смертельного вируса в Москве и окрестностях. Власти проводят дезактивацию, вирус распространяется все больше, группа людей бежит на спасительный север России, в Карелию. Тут-то возникает «китайский след»! Сначала с неба буквально падает китайский самолетик и обезумевший китаец что-то кричит, машет оружием, вследствие чего его убивают. А потом вообще откуда ни возьмись берется китайский спецназ в маскхалатах и берет героев в плен. И тут сериал заканчивается. Остается гадать: что за китайцы? Не бегут ли они из родного Китая, потому что там бушует вирус?

Кадр из сериала "Эпидемия".

Сценариста Романа Кантора, который превратил довольно заурядный роман Яны Вагнер в захватывающий апокалиптический триллер поздравляют коллеги и друзья: мол, надо же так попасть в струю! Как в воду глядели! Только сам Роман мрачен и полон неясных предчувствий:

«Вообще, конечно, не до шуток. Все очень серьезно, - пишет Роман в своем фейсбуке . - И если даже сейчас удастся избежать катастрофы, то в скором будущем это будет неизбежно повторяться. Я слишком много всего почитал на эту тему при подготовке. Ученые годами бьют тревогу».

По мнению сценариста, поднаторевшего в теме эпидемий, проблема в том, что создавать новые антибиотики и вакцины не выгодно для фарминдустрии: «Слишком дорого, нужны нерегулярно, надо постоянно апдейтить. Поэтому единственный выход, чтобы все страны скидывались в специальный фонд и на эти деньги создавали новые антибиотики и вакцины без мотива прибыли. Но пока этого не происходит. Есть реальная опасность, что вернутся старые и новые бактерии, с которыми не справиться. Плюс, вся эта антипрививочная истерия постоянно приводят к локальным вспышкам болезней из XIX века».

Что будет во втором сезоне «Эпидемии», широкой публике пока неизвестно. Но, изучив новости из Китая, Роман Кантор саркастически заметил: «Похоже, второй сезон решили показать по ТВ до того, как мы его сняли. Меня еще все спрашивали, а причем тут китайцы». То есть выходит, что в сериале опасный вирус, - все же их дело…

КСТАТИ

10 фильмов про смертельные вирусы

Российский сериал «Эпидемия» по-прежнему можно посмотреть на платформе Premier.

А вот какие полнометражные фильмы про смертельные вирусы вы можете посмотреть в ожидании хороших новостей из Китая.

1. «Проклятие» (The Curse, 1987). С неба падает метеорит, он заражает воду и все вокруг начинает гнить.

2. «Штамм Андромеда» (The Andromeda Strain, 1971). По книге Майкла Крайтона. И тут вирус тоже завезен из космоса.

3. «Эпидемия» (Outbreak, 1995). Мир погибает, а от чего - непонятно. В главных ролях Дастин Хоффман, Морган Фриман и Кевин Спейси.

4. «Инфекция» (Kansen, 2004). Японский ужастик о том, как в больницу поступает тяжело-больной пациент, и тут такое начинается…

5. «Слепота» (Blindness, 2008). От загадочного вируса все слепнут! В главной роли Джулианна Мур.

6. «Носители» (Carriers, 2009). Почти все уже умерли. Оставшимся в живых непонятно, как теперь быть.

7. «Заражение» (Contagion, 2011). Китайский след! Американка возвращается на родину из Гонконга. Сначала думали, что у нее обычный грипп, но потом она умирает, следом — ее сын, и вот вам страшнейшая эпидемия. Не приведи Господь, в общем. В ролях Гвинет Пэлтроу, Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Лоренс Фишберн, Марион Котийяр.

8. «Лихорадка» (Cabin Fever, 2002). Группа молодежи приехала в домик у озера и вдруг все начали умирать по очереди. Местами это комедия, серьезно.

9. «Залив» (The Bay, 2012). От режиссера «Человека дождя» Барри Левинсона. Целый город вымирает ни с того с сего.

10. «Вирус» (Gamgi, 2013). Южнокорейский взгляд на апокалипсис. Вирус убивает за 36 часов.