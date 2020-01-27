2020-01-27T21:19:25+03:00
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Сценарист российского сериала «Эпидемия» предсказал китайский коронавирус

«Второй сезон решили показать по ТВ до того, как мы его сняли», - мрачно шутит он
Антонина ВЕТКИНА
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Фрагмент постера сериала "Эпидемия".Фрагмент постера сериала "Эпидемия".
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Читаешь новости из Китая, внутренне содрогаешься и… вспоминаешь свежий российский сериал «Эпидемия», показ которого закончился на платформе Premier не далее как в начале января.

Напомним, речь там идет о вспышке смертельного вируса в Москве и окрестностях. Власти проводят дезактивацию, вирус распространяется все больше, группа людей бежит на спасительный север России, в Карелию. Тут-то возникает «китайский след»! Сначала с неба буквально падает китайский самолетик и обезумевший китаец что-то кричит, машет оружием, вследствие чего его убивают. А потом вообще откуда ни возьмись берется китайский спецназ в маскхалатах и берет героев в плен. И тут сериал заканчивается. Остается гадать: что за китайцы? Не бегут ли они из родного Китая, потому что там бушует вирус?

Кадр из сериала "Эпидемия".

Кадр из сериала "Эпидемия".

Сценариста Романа Кантора, который превратил довольно заурядный роман Яны Вагнер в захватывающий апокалиптический триллер поздравляют коллеги и друзья: мол, надо же так попасть в струю! Как в воду глядели! Только сам Роман мрачен и полон неясных предчувствий:

«Вообще, конечно, не до шуток. Все очень серьезно, - пишет Роман в своем фейсбуке . - И если даже сейчас удастся избежать катастрофы, то в скором будущем это будет неизбежно повторяться. Я слишком много всего почитал на эту тему при подготовке. Ученые годами бьют тревогу».

По мнению сценариста, поднаторевшего в теме эпидемий, проблема в том, что создавать новые антибиотики и вакцины не выгодно для фарминдустрии: «Слишком дорого, нужны нерегулярно, надо постоянно апдейтить. Поэтому единственный выход, чтобы все страны скидывались в специальный фонд и на эти деньги создавали новые антибиотики и вакцины без мотива прибыли. Но пока этого не происходит. Есть реальная опасность, что вернутся старые и новые бактерии, с которыми не справиться. Плюс, вся эта антипрививочная истерия постоянно приводят к локальным вспышкам болезней из XIX века».

Что будет во втором сезоне «Эпидемии», широкой публике пока неизвестно. Но, изучив новости из Китая, Роман Кантор саркастически заметил: «Похоже, второй сезон решили показать по ТВ до того, как мы его сняли. Меня еще все спрашивали, а причем тут китайцы». То есть выходит, что в сериале опасный вирус, - все же их дело…

КСТАТИ

10 фильмов про смертельные вирусы

Российский сериал «Эпидемия» по-прежнему можно посмотреть на платформе Premier.

А вот какие полнометражные фильмы про смертельные вирусы вы можете посмотреть в ожидании хороших новостей из Китая.

1. «Проклятие» (The Curse, 1987). С неба падает метеорит, он заражает воду и все вокруг начинает гнить.

2. «Штамм Андромеда» (The Andromeda Strain, 1971). По книге Майкла Крайтона. И тут вирус тоже завезен из космоса.

3. «Эпидемия» (Outbreak, 1995). Мир погибает, а от чего - непонятно. В главных ролях Дастин Хоффман, Морган Фриман и Кевин Спейси.

4. «Инфекция» (Kansen, 2004). Японский ужастик о том, как в больницу поступает тяжело-больной пациент, и тут такое начинается…

5. «Слепота» (Blindness, 2008). От загадочного вируса все слепнут! В главной роли Джулианна Мур.

6. «Носители» (Carriers, 2009). Почти все уже умерли. Оставшимся в живых непонятно, как теперь быть.

7. «Заражение» (Contagion, 2011). Китайский след! Американка возвращается на родину из Гонконга. Сначала думали, что у нее обычный грипп, но потом она умирает, следом — ее сын, и вот вам страшнейшая эпидемия. Не приведи Господь, в общем. В ролях Гвинет Пэлтроу, Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Лоренс Фишберн, Марион Котийяр.

8. «Лихорадка» (Cabin Fever, 2002). Группа молодежи приехала в домик у озера и вдруг все начали умирать по очереди. Местами это комедия, серьезно.

9. «Залив» (The Bay, 2012). От режиссера «Человека дождя» Барри Левинсона. Целый город вымирает ни с того с сего.

10. «Вирус» (Gamgi, 2013). Южнокорейский взгляд на апокалипсис. Вирус убивает за 36 часов.

ЭПИДЕМИЯ 1 сезон сериал Павла Костомарова .Жесткая драма, развернувшиеся на фоне глобальной катастрофы. Новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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