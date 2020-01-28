«Да кто позарится на мои кости!»: Виктория Боня нашлась после слухов, что ее съели каннибалы в Перу

Поклонники потеряли Викторию Боню: телеведущая внезапно пропала в разгар путешествия по Южной Америке. Последний раз модель вышла на связь несколько дней назад и рассказала в соцсетях, что отправляется в Перу, где в джунглях еще остались племена каннибалов. После этого Виктория исчезла. Так же, как и ее страница в Инстаграме - ее аккаунт оказался недоступен. Интернет-СМИ недоумевали: что случилось с Викой? Версии строились одна ужасней другой: что Боню в джунглях съели каннибалы, что она подцепила опасный вирус и слегла, что ее Инстаграм удалили хакеры, а саму Вику похитили и держат в заложницах.

Сегодня Боня вышла на связь через микроблог своей подруги — израильской телеведущей Хофит Голан. Оказалось, Виктория жива и здорова. Она уже вернулась из Южной Америки и сейчас находится в Лондоне, куда она переехала не так давно. В видеоролике, снятом подругой, Вика комментирует слухи о том, что ее в Перу съели каннибалы: «Да кто позарится на мои кости!»

Виктория вышла на связь через Инстаграм своей подруги Хофит Голан. Фото: кадр видео.

- Всё супер! Вы меня потеряли? Напридумывали историй, что меня съели каннибалы. Потом писали, что может подхватила какой-то опасный вирус. Не дай Бог! Даже если бы каннибалы меня съели, как бы они съели мой Инстаграм? - пошутила Боня. - Спасибо, что переживаете. Я скоро вернусь, просто отдыхаю от внешнего мира и наслаждаюсь тем опытом, знаниями, энергией и силой, которую я получила. Мне просто нужно это всё переварить! Я вас безумно люблю!

Вечером Боня вместе с подругой отправилась в один из лондонских ресторанов и съела огромную пиццу. Так что, судя по отменному аппетиту, с телеведущей действительно все в порядке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.kp.ru/video/embed/757345" frameborder="0"></iframe> Виктория Боня рассказывает, что каннибалы не позарились на ее кости.

В Южную Америку Виктория отправилась на кинофестиваль — кинофорум проходил в Доминиканской республике на популярном курорте Пунта-Кана. А уже оттуда Виктория улетела в Перу.

Сейчас телеведущая вернулась к своей жизни в Лондоне. В британскую столицу она переехала осенью вместе с дочкой Анджелиной. По словам Вики, она выбрала Великобританию, потому что собирается дать дочери Анджелине хорошее образование. К тому же девочка занимается конным спортом, а в Англии лучшие в Европе школы верховой езды.

Снимок Бони в Перу опубликовал ее знакомый шаман. Фото: Инстаграм.

К слову, этот Новый год дочка Виктории захотела провести вместе с отцом — Анджелина отправилась в Монако к бывшему гражданскому мужу они Алексу Смерфиту. Виктория же провела новогодние каникулы в одиночестве.