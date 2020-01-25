Загадочное исчезновение: поклонники в ужасе после пропажи Виктории Бони

Виктория Боня из тех звезд, которые жить не могут без соцсетей. В блоге модели миллионы подписчиков. Она входит в список знаменитостей с самым высоким доходом в Инстаграме. Но какого же было удивление ее поклонников, когда они обнаружили, что их любимица вот уже сутки как загадочно исчезла. Причем в прямом смысле этого слова.

Жизнь Виктории Бони сопряжена с бесконечными разъездами. Популярная телеведущая постоянно публикует в блоге фотоотчеты с мероприятий и передвижений по миру. Вот она позирует на красной дорожке знаменитого кинофестиваля в Европе, а уже через сутки ведет закрытую вечеринку на другом конце света. А потом позирует для глянца в экзотической стране. Итак по кругу.

Несколько дней назад Виктория объявила о том, что наконец-то у нее выдалась свободная минутка для себя любимой и она отправляется в небольшой отпуск. "Ребята, помогите мне правильно подготовиться к поездке в Перу!", - подписала телеведущая свой снимок.

В глубоких джунглях она хотела сливаться с природой и черпать силы для новых свершений. Красавицу не пугал даже тот факт, что ее путь проходил по неизведанным местам, где по сей день обитают племена каннибалов.

Все это выглядит очень интригующе и захватывающе, если бы модель продолжила размещать фото и видео своего путешествия, как она это обычно делает. Однако ее аккаунт более суток недоступен. При заходе в блог звезды система выдает: "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена".

Поклонники сначала думали, что это какая-то случайность. Решили ждать. Однако вторые сутки от пропавшей телезвезды ни слуху, ни духу. Нет официальных комментариев ни от Бони, ни от ее официального представителя.

Фолловеры в специальных группах стали делиться своими тревожными мыслями по поводу пропажи кумира. Многие пришли в ужас, так как уверены, что с Викой что-то стряслось. Иначе они никак не могут объяснить ее загадочное исчезновение из медийного пространства: "Кто-нибудь знает, что с Викой?", "Вообще на нее не похоже, чтобы не выходить на связь", "Ее инста не работает уже вторые сутки", "Смех - смехом, но если что-то случилось страшное?", "Я в шоке, потому что ее представители могли в рабочем аккаунте разъяснить ситуацию, а все молчат".

Некоторые поклонники, не находя себе места, в итоге даже пришли в рабочий аккаунт знаменитости. Однако и там их ничем не успокоили. Люди надеются на лучшее. Ведь недавно звезда "Дома-2" уже была в Африке, где не боялась подходить к диким животным.