Родители девочки, которая 5 лет прожила в больнице, не явились в суд и скрываются от приставов

28 января в Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание судебного процесса, решающего судьбу маленькой девочки С., которая всю свою жизнь, а ей скоро 6, провела в частной клинике «Мать и дитя». Родители наняли аж троих адвокатов. Тут же в процессе соцработники из трех отделений органов опеки и попечительства - Юго-Западного (где клиника), Северного (где фактически живет семья) и ЦАО (где прописаны родители). Все ходатайствуют, приводят доводы, возражают. Но самое главное - ребенок, 5-летняя девочка, так и сидит запертой в четырех стенах больничной палаты. Да, она все еще в больнице, несмотря ни на что.

Это очень странная и страшная история длится вот уже скоро 6 лет. Первые годы она была приватной и касалась клиники и родителей ребенка - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина. Это родные мама и папа девочки Саши (имя изменено - ред.), которые сразу после рождения привезли дочь обратно в больницу и оставили под присмотром няни и врачей. Такое положение ребенка обходилось им больше чем в 1 000 000 в месяц. Счета клиники и зарплату нянь Юрий и Татьяна оплачивали регулярно. А вот навещали дочь - нет. Собирались ли они вообще ее забирать - не понятно. Но, как теперь утверждают, заботились. Клинику тоже как бы все устраивало. Или не устраивало, но по каким-то причинам руководство «Мать и дитя» в органы опеки не обращалось. Год назад о Саше узнали волонтеры, сообщили во все компетентные инстанции. Началось более масштабное разбирательство того, что же делать с ребенком. Комиссии, совещания, консилиумы. Все пришли к выводу - ребенок не нуждается в круглосуточном наблюдении врачей. Состоялся даже процесс в Гагаринском суде, где клиника выступала истцом и требовала Зинкина и Максимову забрать ребенка. И суд, что удивительно, обязал их забрать дочь. Общественность впервые вообще увидела подобное решение. Но, похоже, и его никто его исполнять не собирается. Не помогают даже приставы, которые каким-то образом призваны заставить маму и папу заботиться о дочери.

Родители просили отвод судьи

Парадокс, но всемогущие во многих случаях органы опеки, которые ногой открывают двери, если надо, и изымают детей из семей без суда и следствия (сколько раз мы писали о подобных историях) в этот раз вот уже год ничего не предпринимают.

Зато на заседание суде представителей этого ведомства было аж шестеро. С папками документов и напором они теснили журналистов из крошечного зала суда.

- Если вы не знаете кто мы, то что вообще тут делаете, - ответила одна такая мне на банальный вопрос «из какого вы отделения».

Представители СМИ явно раздражали сторону истцов. Настолько, что ими было даже подано ходатайство о закрытии процесса от посторонних, то есть от многочисленных журналистов.

Но, неожиданно, сторона родителей резко на это возразила.

- Уже никаких тайн в этой истории нет, - заявила адвокат Зинкина Нина Савинных. - А присутствие на заседаниях СМИ может оказать помощь и содействие в объективном рассмотрении процесса. Так что отец девочки Юрий Зинкин не против открытости процесса, - передала слова родителя адвокатесса.

- Мать тоже не возражает, - вторили адвокаты Максимовой.

Зато, как выяснилось, родители - оба - категорически не доверяют суду. Просили отвод судьи, руководствуясь Европейской конвенцией. И вообще требовали перевода дела в другой район.

- Мы считаем, что судья не беспристрастен. Во-первых, принял к рассмотрению иск, который ничем не обоснован, - утверждали адвокаты. - Фигурируют диагнозы и акты осмотра жилищных условий девочки, но никаких явных доказательств неисполнения прав моим подзащитным нет. Кроме того, подсудность не относится к Пресненскому суду. Просим передать дело в Савеловский. Требуем отвода судьи Картавиной.

Но получили отказ. Тогда выкатили новое ходатайство - адвокат Максимовой Ольга Лукманова заявила, что вообще-то мать желает лично присутствовать на заседаниях. Но не может - болеет.

Адвокат мамы сказала, что Максимова в больнице. Но в выписном эпикризе указано, что «24 января проведен курс терапии. Выписана из стационара в удовлетворительном состоянии».

- Вот справка, - протянула документ судье Лукманова. - Болеть она будет еще как минимум три недели.

Одним словом, никуда не торопятся Зинкин и Максимова. И, похоже, болеть в их семье обычное состояние. Они 6 лет лечат Сашу от несуществующих, как установил консилиум врачей, болезней. И лечат троих своих старших детей.

- Акт осмотра жилищных условий семьи мы сдаем пустой, - сообщила суду представитель органов опеки Юго-Западного округа. - Максимова пускать в квартиру отказалась, по причине болезни ребенка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"За родителями гоняются по всей Москве"

Пока идет процесс по лишению Зинкина и Максимовой родительских прав в Пресненском суде, приставы пытаются исполнить решение Гагаринского суда и заставить их забрать дочь из больницы.

- Ни по одному адресу, указанному в материалах суда, родители не найдены. Сами они по вызовам тоже не являются, - заявила представитель клиники «Мать и дитя». - Вот документы от приставов. За ними гоняются по всей Москве. Адвокат мамы сказала, что Максимова в больнице. Но в выписном экспертизе указано, что «24 января проведен курс терапии. Выписана из стационара в удовлетворительном состоянии». Нам не понятно, почему решение суда ими не исполняется до сих пор. Она и сюда не явится скорее всего. На лицо злоупотребление Максимовой своим правом.

Эти заявления были сделаны в ходе судебного заседания о лишении родителей Саши родительских прав. На них адвокат Ольга Лукманова тут же достала еще три справки от врача.

- Моя подзащитная лечится, вот заключение лечащего врача-онколога.

А адвокат Зинкина уличила в злоупотреблении правом приставов.

- Судебные приставы Первомайского района вообще не имеют права этим делом заниматься. Это не их подсудность.

По мнению адвокатов, именно страшная болезнь мешает матери забрать 5-летнюю Сашу из больницы.

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