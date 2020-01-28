Стало известно, сколько раз отец и мать, державшие дочь 5 лет в больнице, навещали ее

В Москве прошло первое заседание по делу о лишении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина родительских прав на дочь. Девочка с рождения, а прошло уже почти шесть лет, находится в больнице - и ни разу не покидала ее стен.

В ходе процесса вскрываются интересные факты.

Например, сколько раз в течении последних месяцев мама и папа навещали маленькую Сашу. Дочку, которую они поселили еще в младенчестве в дорогом частном центре «Мать и дитя». Скоро девочке 6 лет.

- Зинкин Юрий был у ребенка в июне - 3 раза. В июле - 3 раза. В августе - 1 раз. В сентябре - 2 раза. В октябре - 2 раза. В ноябре - 3 раза. Мама Татьяна Максимова - в июне 20 раз. В июле - 17, в августе - 1 раз, - огласила представитель истца, сотрудница органов опеки и попечительства района Арбат.

Про сентябрь и октябрь ничего не прозвучало.

- Ни на новый год, ни сейчас родителей нет у Саши нет и не было, - проинформировал суд адвокат ПМЦ "Мать и дитя" Анатолий Клейменов.

В отсутствие родителей их адвокаты бьются с органами опеки, как цепные псы.

Защиты Зинкина Нина Савиных засыпала истца - представителя органов опеки по району «Арбат» каверзными, на ее взгляд, вопросами. Которые в свете того, что обсуждается вообще-то жизнь маленькой девочки, выглядели очень цинично. Вот их формулировки:

- Кто вам дал право решать, мало этого для девочки или много?

- Почему вы вообще решили, что если родители не забирают ребёнка из стационара, то они ущемляют ее права? Гагаринский суд установил, что помещение в стационар - это тоже реализации родительских прав.

- Ребенок обласканный, в великолепном помещении, с ним все хорошо и нет никакой опасности. Или вы считаете, что Перинатальный Медицинский Центр опасное место?

- Зачем вам проводить медэкспертизу, значит вы тоже не доверяете диагнозам клиники «Мать и дитя»?

- Еще не начало исполнительное производство по решению Гагаринского суда (обязал родителей забрать Сашу домой-ред.). Сутки буквально как отдали иск приставам, а вы уже подаете свой? Неужели сутки достаточно, что можно за это короткое время исполнить решения суда?

(То есть поехать в больницу и забрать ребенка. По мнению защитников, суток на это мало, видимо - Прим.ред)

- То есть вы считаете, что забрать ребенка из золотой клетки, как вы выразились, где у него профессиональная няня, не будет для девочки травмой? - продолжают адвокаты. - Если вы ни разу не видели ребенка, как вы определили, что у нее негативное отношение к родителям?

- А вот вы ссылаетесь на то, что договор между отцом и ПМЦ «Мать и дитя» расторгнут. Вы видели вообще этот договор? На каком основании его расторгли и кто?

Честно говоря, у всех присутствующих в зале волосы стояли дыбом. Ребенок - это не товар, это живой человек, которому нужна семья.

Но такие красноречивые адвокаты замолчали вдруг, когда прокурор и судья попытались выяснить, как же все-таки найти маму и папу (Зинкина и Максимовой объявили в розыск судебные приставы).

- Они не отвечают на звонки, не являются на вызовы и не живут по указанным адресам, - подводит резюме прокурор. - Явно уклоняются. Давайте все-таки выясним, как нам их найти, уважаемые адвокаты? А то вы просите отложить процесс...

- Я не в курсе их адреса, - на голубом глазу отвечает защитница Зинкина. - Это ваши проблемы их найти и уведомить надлежащим образом. Вот есть телефоны, звоните.

Не признались и два других юриста. Где таких защитников только берут?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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