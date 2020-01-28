Новый министр просвещения приехал в школу, где сам раньше учился и преподавал

Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с учителями и учениками столичной школы N170 – которую он сам закончил и где потом преподавал. Кстати, это первый «образовательный" министр, который сам работал в школе.

- Думаю, что мой выбор профессии начался именно с этой школы, - рассказал Сергей Сергеевич на встрече с педагогами. – Я очень горжусь своими учителями и хочу их поблагодарить – именно они привили любовь к педагогическому труду.

Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с учителями и учениками столичной школы N170Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учительница английского языка Людмила Мешкова помнит нового министра еще со школьной скамьи:

- Он получился у нас все десять лет, выпустился в 1991 году – трудное было время! Очень мало молодых ребят тогда шли в педагогику. А Сергей поступил в педагогический вуз и потом вернулся к нам, преподавать математику в пятых и шестерых классах.

Учительница английского языка Людмила Мешкова помнит нового министра еще со школьной скамьиФото: Михаил ФРОЛОВ

Оказалось, что в школе сохранился и класс, где новый министр сидел за партой, а позже встал с указкой у доски, и даже журналы с оценками, которые он выставлял своим ученикам.

- А что из вашего педагогического опыта сегодня могли бы перенять все остальные школы?

Это первый «образовательный" министр, который сам работал в школе.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я бы сказал, что главное - это работа с ребёнком, - считает Сергей Кравцов. – Когда я преподавал математику, я старался сделать урок интересным для детей, использовал различные игровые технологии. Во многом, это тот опыт, который сейчас дают в педагогических вузах. Но это сложный вопрос - у каждой школы свои особенности. Много вопросов накопилось и у учителей школы. Больше всего педагогов волновало, какие изменения ждут систему образования со сменой руководства:

Оказалось, что в школе сохранился и класс, где новый министр сидел за партой, а позже встал с указкой у доски, и даже журналы с оценками, которые он выставлял своим ученикам.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наши школы делают многое, чтобы дети получали качественное образование по каждому предмету и хорошо знали нашу страну, ее историю и язык, литературу, математику и естественнонаучные предметы, а также были хорошо воспитаны, - уверен министр. - И мы сделаем все, чтобы труд учителей достойно оплачивался и был уважаем в обществе, чтобы сохранились все региональные надбавки, и чтобы наша система образования стала одной из лучших в мире. Наша главная задача - воспитать человека, который будет нести ответственность за себя и других, за свою страну, который будет помнить и ценить свои корни, семью и друзей, и сможет делать свою работу, получая от неё удовольствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Сергея Кравцова: что известно о новом министре Просвещения РФ

Новым руководителем министерства Просвещения стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Рассказываем о его биографии (подробности)