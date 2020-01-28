2020-01-28T15:02:37+03:00
Происшествия

Грабитель отнял у звезды «Интернов» Ильи Глинникова айфон посреди парка

Актера обворовали средь бела дня, забрав дорогой гаджет из рук
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер оценил ущерб в свыше 100 тысяч рублейАктер оценил ущерб в свыше 100 тысяч рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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Главного «Холостяка» России 2017 года Илью Глинникова ограбили в самом центре Москвы. Актер шел мимо парка «Новослободский», уткнувшись в свой телефон - «Айфон 11 Про Макс», и не заметил, что за ним пристроился неизвестный мужчина. Тот улучил момент, толкнул Глинникова в спину и просто выхватил из его рук дорогой гаджет.

- Преступник убежал в сторону улицы Новослободская, - сообщил источник kp.ru. – Догнать похитителя пострадавший не смог, но он запомнил приметы похитителя телефона: средний рост, худощавое телосложение, был одет в куртку коричневого цвета, спортивные штаны коричневого цвета.

Ущерб оценен в сумму свыше стоимостью 113 тысяч рублей. Илья Глинников стал известенблагодаря роли Глеба Романенко в сериале «Интерны» на телеканале ТНТ. Ситком шел на экранах несколько лет. Позже у актера были роли в большом кино, также он участвовал в 2017 году в телепроекте «Холостяк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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