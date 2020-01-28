Грабитель отнял у звезды «Интернов» Ильи Глинникова айфон посреди парка

Главного «Холостяка» России 2017 года Илью Глинникова ограбили в самом центре Москвы. Актер шел мимо парка «Новослободский», уткнувшись в свой телефон - «Айфон 11 Про Макс», и не заметил, что за ним пристроился неизвестный мужчина. Тот улучил момент, толкнул Глинникова в спину и просто выхватил из его рук дорогой гаджет.

- Преступник убежал в сторону улицы Новослободская, - сообщил источник kp.ru. – Догнать похитителя пострадавший не смог, но он запомнил приметы похитителя телефона: средний рост, худощавое телосложение, был одет в куртку коричневого цвета, спортивные штаны коричневого цвета.

Ущерб оценен в сумму свыше стоимостью 113 тысяч рублей. Илья Глинников стал известенблагодаря роли Глеба Романенко в сериале «Интерны» на телеканале ТНТ. Ситком шел на экранах несколько лет. Позже у актера были роли в большом кино, также он участвовал в 2017 году в телепроекте «Холостяк».