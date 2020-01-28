Водка «Столичная» вернулась на родину

Кто ж не знает водку «Столичную»! Это про нее пел Высоцкий, что, мол, «очень хороша от стронция». И видя нашу марку на прилавках заграничных магазинов, редкий россиянин не испытывал чувство гордости. Однако юридически считать ее российской было нельзя. Еще с далеких 90-х в результате умелой скупки акций бизнесмен Юрий Шефлер провернул дело так, что хозяином знаменитого бренда стал именно он. И долгие годы наживал состояние, выпуская свой продукт в Латвии. Кстати, спирт поставлялся из Тамбова.

Ближе к «нулевым» в России осознали масштаб потери — не столько материальной, сколько моральной - и вплотную занялись бизнесменом Шефлером. Счетная палата в конце 2000-го вынесла решение: приватизация незаконна. Шефлеру 43 бренда, включая водки «Столичная» и «Московская» обошлись в $300 000, а Счетная палата насчитала, что справедливая цена за них - $400 млн. Спустя еще два года бизнесмена решили арестовать за незаконное использование товарного знака, но, прознав об этом, он срочно покинул страну. С тех пор сюда ни ногой.

Примерно с начала «нулевых» длится и водочная тяжба. И вот на днях она увенчалась победой России. Верховный суд Нидерландов не только признал за нашей страной право на марку, но и обязал миллиардера выплатить России всю прибыль, полученную от продажи водки «Столичная» в государствах Бенилюкса за все время продажи, а это 20 с лишним лет.

- Водка «Столичная» известна на западе еще с начала 70-х, ее продвигали в обмен на продвижение в СССР «Пепси-Колы», - рассказал КП руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Пару лет назад в Нидерландах уже было вынесено решение в пользу России в споре с господином Шефлером, а сейчас Верховный суд этой страны подтвердил решение предыдущей инстанции. Вообще это решение стало следствием активности России на международных рынках алкоголя. Ранее, например, нашим чиновникам удалось убедить Всемирную организацию здравоохранения, что за 10 лет мы стали пить в 2 раза меньше. Они активно продвигают эти данные, и в результате образ россиянина как пьяницы и забулдыги в глазах мировой общественности сходит на нет.

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