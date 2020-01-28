В Россию вернулась самая главная советская скрепа

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру. Москва победила в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам.

SPI обязана прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. SPI также было предписано выплатить €145 тыс. в качестве расходов.

Как будут считать полученную прибыль – не знаю, но знаю, что Шефлер за годы владения «Столичной» успел стать миллиардером и британским гражданином.

«Столичная» — самая известная русская водка за рубежом. Юрий Шефлер, владельц SPI Group выкупил права на «Столичную» и еще 43 другие марки в 1997 году за 300 000 долларов. Выкупил сам у себя, когда он возглавлял государственный Союзплодоимпорт. Тогда это было в порядке вещей. Российские чиновники сделали вид, что все были не в курсе и судебное разбирательство началось, когда сделка уже была завершена.

Один из самых главных, наряду с Калашниковым и Спутником, советских брендов сегодня возвращается «в родную гавань».

Для американца или европейца образ России неотделим от водки «Столичной». Ее «смешивал, но не взбалтывал» Джеймс Бонд. Ее пил прямо из горла «Плохой Санта» со своим криминальным напарником-карликом. Чарли Шин пил ее в сериале «Два с половиной человека».

Для американца или европейца образ России неотделим от водки «Столичной». Ее «смешивал, но не взбалтывал» Джеймс Бонд. Фото: кадр из фильма

Для иностранца «Столичная» - это и есть синоним русской водки.

У нас «Столичная» влачила жалкое существование именно потому, что, во-первых, оказалась государственной, а, во-вторых - потому что, для нее были закрыты внешние рынки сбыта.

В России алчные и криворукие отечественные производители низвели «Столичную» до уровня дешевого пойла, которую ставят на самые нижние полки в супермаркетах.

Самый настоящий русский бриллиант стал никому не нужен и был брошен в грязь. А ведь это, может быть, одна из самых главных скреп, без которой распадается связь времен и никакие юридические акты, подписанные Ельциным и Путиным не в силах ее восстановить.

Без «Столичной» нет никакого правопреемства Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик. Отказаться от «Столичной» - это тоже самое, что отказаться от советского космоса, Олимпийского мишки и фильмов Гайдая.

Пить «Столичную» - это все равно что причащаться из Чаши Священного Грааля рыцарями тайного ордена Невидимой Советской Империи.

Я уверен, что все так называемые «пострадавшие от советской оккупации» государственные образования законодательно должны запретить продажу и употребление «Столичной» на своей территории. Потому что, это - самая термоядерная советская символика, которая их пугает до поноса.

Не знаю, кто боролся за права на эту торговую марку. Даже не буду спрашивать – почему черт побери так долго?!

Сделали? – ну, и молодцы. Хоть в чем-то наша жизнь начинает налаживаться и нам вернулся кусочек самого настоящего общенародного достояния.

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