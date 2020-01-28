Форум «Башкортостан зовет!» получил престижную награду на Евразийском ивент форуме

С 22 по 24 января в Санкт-Петербурге состоялся IX Евразийский ивент форум (EFEA), в рамках которого прошло вручение ежегодной премии лидеров ивент индустрии. В номинации «Открытие года» на региональном уровне был отмечен Первый форум «Башкортостан зовет!». Он прошел в Уфе 18 декабря при поддержке правительства республики, конгресс-бюро Башкортостан «Офис-группа» и Торгово-промышленной палаты РБ.

Во время вручения премии организаторы отметили качественную проработку деловой программы форума. Напомним, в рамках одного рабочего дня состоялось заседание трех рабочих секций, презентация Республики «Башкортостан зовет», пленарное заседание, модератором которого выступил известный журналист и телеведущий Владимир Познер. Высокую оценку получила масштабная пригласительная кампанию, по итогам которой форум посетили более 500 участников. По данным Forbes в первом форуме «Башкортостан зовет!» приняли участие «ключевые стратегические инвесторы страны».

- Мы рады, что форум «Башкортостан зовет!» получил высокую оценку коллег из ивент индустрии, - отметила Маргарита Болычева, директор АНО конгресс-бюро Башкортостан «Офис-группа». - Мы стремились ярко заявить о регионе, который открыт к диалогу и активному сотрудничеству как с малым и средним бизнесом, так и с крупными серьезными деловыми партнерами из регионов России и других стран. О том, что это у нас получилось, говорят цифры: участие в форуме приняли представители 300 компаний, причем суммарный оборот первой сотни по итогам 2018 года составил более 3 трлн рублей; первые соглашения по итогам форума были подписаны на площадке проведения на общую сумму 4 млрд 600 млн рублей. Теперь, когда нас заметили, нам необходимо не только «держать марку», но и вновь и вновь удивлять, раскрывая потенциал региона и становиться все более привлекательными для наших будущих партнеров.

В 2020 году внимание к Республике Башкортостан будет приковано, как к региону России, который получил право проведения VI Всемирной фольклориады. Международный фестиваль фольклора и народных ремесел проводится раз в четыре года в различных странах мира. В нынешнем году он пройдет в России. В Башкортостан съедутся представители 85 стран мира. Проведение Всемирной фольклориады станет еще одним важным шагом на пути к популяризации региона, как уникального туристического направления с особой культурой, природой и развитой инфраструктурой, способно принимать мероприятия международного уровня.

А в 2021 году Башкирия будет встречать участников 47-го международного Конгресса и выставки пчеловодства Апимондия: Apimondia & APIEXPO 2021.