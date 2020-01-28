Подорожают ли резко мясо и молоко в 2020 году

Мясо и молоко в наступившем году могут подорожать на 12%, кондитерские изделия — на 5-7%, гречка — на 5-6%. Таким прогнозом сегодня пугают СМИ со ссылкой на экспертов Аналитического центра при правительстве РФ.

Обоснования такие. Растут стоимость сырья, а также цены на газ, электричество и прочие производственные затраты. С 1 ноября прошлого года вся молочная продукция должна иметь электронные ветеринарные сертификаты и учитываться в особой системе. А с 1 июня 2020 вводится еще и цифровая маркировка молочных продуктов. Все это — дополнительные издержки производителей. Плюс в прошлом году вырос НДС на пальмовое масло. В связи с этим и должны дорожать изделия, где оно используется — преимущественно это кондитерка (шоколад, вафли, печенье и т. п.). С гречкой же так: производители резко сократили посевы из-за того, что в предыдущий год на гречиху упали цены. Ну вот теперь пошел обратный процесс.

Обо всем этом говорили еще в конце прошлого года. Эксперты успокаивали: предпосылки-то для роста цен есть, но доходы у граждан не растут — поэтому если что-то и будет дорожать, то очень плавно и максимально незаметным для потребителя образом. Чтоб не спугнуть. Тем более что все изменения в законах — не новость, о них заранее известно.

Что-то после Нового года изменилось и нам все-таки ждать ценников с большими сюрпризами?

- В основном все изменения, о которых идет речь, уже произошли. У экспертов, конечно, есть разные мнения, но большинство — за то, что каких-то серьезных всплесков цен, сверх уровня инфляции, не будет. И пока мы радикальных изменений ценников, скажем, в связи с внедрением электронных сертификатов на молочную продукцию, не видели и не видим (см. «Калькулятор «КП» - ред.), - прокомментировал ситуацию «КП» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - На производителей и торговые сети сильно давит низкий спрос — это правда. Тот, кто первым заметно поднимает цены, оказывается в невыгодном положении: покупатели уходят к другим. И те выигрывают, поскольку увеличивают объем продаж и за счет этого с лихвой компенсируют рост затрат. Вообще крупные компании рассчитывают свою ценовую политику надолго вперед, и вполне могут большие затраты на какие-то одни товары окупить большей прибылью где-то в другом месте. Резкие же скачки могут быть, если только произойдет что-то совсем непредвиденное. Например, китайский короновирус, которого сейчас все боятся, обрушит продуктовые рынки. Но будем надеяться, что ничего такого не произойдет.

Калькулятор «КП»

Что и на сколько подорожало с начала года

(в среднем по стране)

Помидоры свежие +9,1%*

Картофель +3,3%*

Яблоки +3,2%*

Гречка +1,5%

Творог жирный, сметана +0,4%

Молоко цельное +0,3%

Масло сливочное 0,2%

Сосиски, сардельки, колбаса полукопченая и варено-копченая 0,2%

Говядина (кроме бескостной) 0%

*эти товары зимой всегда дорожают — не сезон

А эти продукты на прилавках за январь подешевели

Пшено -2,2%

Яйца куриные -1,7%

Куры -0,6%

Свинина (кроме бескостной) -0,5%

Рис -0,5%

Сахар-песок -0,1%

Масло подсолнечное -0,1%

(Данные Росстата на 20 января 2020 г.)