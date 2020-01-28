2020-01-28T16:24:24+03:00
Общество

На вечере-памяти Николая Караченцова вдова озвучила его последние слова

В сцену «Ленкоме» вышли коллеги по театру и звезды российской эстрады
Юлия САЛЬНИКОВА
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Архивное фото - Николай Караченцов в кругу семьиАрхивное фото - Николай Караченцов в кругу семьиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ленкоме вспоминали одного из самых харизматичных актеров театра, Николая Караченцова, которого не стало в октябре 2018 года. Он умер за день до своего 74-го дня рождения.

Караченцов сыграл почти в сотне картин, записал несколько альбомов, озвучил десяток мультфильмов и этот список был бы еще больше, если бы не авария, которая произошла в 2005 году. В том ДТП артист получил серьезную травму головы, после чего его жизнь превратилась в череду поездок по клиникам, лечили Караченцова и в России, и в центрах Германии.

На вечере памяти актера в «Ленкоме» коллеги вспоминали истории из жизни, связанные с Караченцовым. Актриса Нонна Гришаева, например, призналась, что ребенком прятала пластинку с песнями Караченцова под подушку. Коллеги и артисты эстрады исполнили главные хиты актера, на сцену вышли также члены его семьи.

Самым трогательным моментом стало выступление четырехлетней внучки Караченцова, Оли. Девочка станцевала в номере участницы шоу «Голос. Дети» Снежаны Ширяевой.

В финале вечера на сцену вышла вдова артиста, Людмила Поргина, она рассказала со сцены о последних словах Николая Караченцова:

- Когда Коля уходил, его последними словами были: «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре», - приводит ее слова РИА Новости.

После ее выступления все участники вечера-памяти вышли на сцену, чтобы исполнить арию «Аллилуйя любви» из спектакля «Юнона и Авось», в котором 24 года играл Караченцов.

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Людмила Поргина посвятила Николаю Караченцову всю свою жизнь
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ИСТОЧНИК KP.RU

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