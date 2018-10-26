7 лучших фильмов Николая Караченцова

СЕГОДНЯ 20:20 2018-10-26T20:30:56+03:00

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Николай Караченцов ушел из жизни в 73 года. За свою 38-летнюю карьеру сыграл огромное количество ролей. Самые лучшие киноработы народный артист называл сам. Вот эти роли и фильмы.

1. «Старший сын», Владимир Бусыгин, 1975 год.

Однажды студент Бусыгин и его друг Сильва не успевают на последнюю электричку. Не зная, где им переночевать, нечаянно подслушивают ссору отца и сына Сарафановых. И чтобы напроситься на ночлег, один из них решает назваться внебрачным сыном Андрея Сарафанова.

Студента Владимира Бусыгина в картине Виталия Мельникова по произведению Александра Вампилова (писатель погиб за четыре года до премьеры) Николай Караченцов сыграл в 20 лет. Киноопыта ни у него, ни у Михаила Боярского, сыгравшего Сильву, было немного. На съемках Евгений Леонов помогал молодым артистам, показывая, как сыграть тот или иной момент. После выхода «Старшего фильма» на экраны, Караченцов проснулся знаменитым.

Евгений Леонов, Николай Караченцов и Михаил Боярский в фильме "Старший сын".

Когда актера спрашивали о лучших ролях в кино, первой он всегда называл эту. Кстати, во время съемок в этом фильме Михаил Боярский стал встречаться с Ларисой Луппиан (ее не утвердили на роль Нины, - ред.), а Николай Караченцов расписался с Людмилой Поргиной.

2. «Собака на сене», маркиз Рикардо, 1977 год.

Графиня де Бельфлер Диана не может отдать предпочтение ни одному из знатных женихов. А в это время ее секретарь Теодоро ухаживает за ее горничной. И вдруг знатная сеньора начинает ревновать, а красавец и ловелас секретарь встает трудным перед выбором.

Здесь у Караченцова снова был актерский дуэт с Боярским. В фильме Яна Фрида Караченцов играет маркиза Рикардо, ухажера графини Дианы.

Роль Маркиза Рикардо.

Изначально на роль Рикардо планировался Михаил Боярский, который в итоге сыграл Теодоро. Именно с этого фильма Николай Петрович начинает свою исполнительскую карьеру. Первой его песней стала «Венец творения, дивная Диана…»

3. «Приключения Электроника», гангстер Урри, 1979 год.

Изобретение советского ученого оказывается точной копией обычного школьника Сережи Сыроежкина. Мальчику приходит идея переложить все свои обязанности на робота: Электроник делает за него уроки, убирает по дому, ходит в школу.

В фильме Константина Бромберга Николай Караченцев сыграл гангстера Урри, которому необходимо найти и похитит робота. Актер признавался, что очень рад тому, как этот фильм понравился детям. Но на съемках ему пришлось нелегко. В одном из эпизодов на голову бандита в его исполнении падает бутафорская штанга, из-за чего Караченцов упал и напоролся на сук. Утаив от режиссера травму, актер поехал в травмпункт, где ему зашивали рану.

Роль безобидного гангстера Урри в "Приключениях Электроника".

На роль Урри сначала планировался Леонид Коневский, но его место занял Николай Караченцов.

4. «Батальоны просят огня», старший лейтенант Николай Орлов, 1985 год.

Великая Отечественная война, 1943 год, один из решающих этапов - форсирование Днепра. Два батальона брошены на занятый врагами берег чтобы отвлечь немцев и облегчить советским войскам бросок на Днепров.

Старлей Николай Орлов в исполнении Караченцова.

Командование меняет планы, оставляет батальоны без огневой поддержки и приказывает держаться до последнего. Эту картину картине Владимир Чеботарев и Александр Боголюбов сняли к 40-летию Победы. В основу легла повесть Юрия Бондарева. Николай Караченцов сыграл старшего лейтенанта Орлова. Также артист исполнял в фильме песни.

5. «Человек с бульвара Капуцинов», ковбой Билли Кинг, 1987 год.

Мистер Джонни Ферст приезжает в небольшой ковбойский городок на Диком Западе, чтобы открыть для его жителей синематограф. Что такое кино и что это великое искусство, местным неизвестно. И идея миссионера открыть кинотеатр меняет городок и его жителей.

Николай Караченцов изначально пробовался на роль бармена Гарри, также режиссер Алла Сурикова предлагала ему предлагали сыграть главаря банды Черного Джека. Но актеру это было неинтересно. Он выбрал роль ковбоя Билли Кинга и друга Ферста, которая ему и досталась. Для убедительности Караченцов искусно изобразил драку с каскадером Александром Иншаковым.

Николай Караченцов в фильме "Человек с бульвара Капуцинов".

Кстати, на роль Кинга претендовали Леонид Ярмольник, в Алексей Жарков и вовсе был уже утвержден. Последний был очень обижен на режиссера за его выбор и много лет не разговаривал с ней.

6. «Криминальный квартет», капитан милиции Муханов, 1989 год.

Следователь милиции заводит уголовное дело из-за крупной партии бракованной обуви на заводе. Но внезапно у него похищают сына. В качестве выкупа за ребенка преступники требуют закрыть дело. Он просит помочь друзей по детскому дому. Трое полицейских и журналист вынуждены противостоять настоящей мафии.

Караченцов играет одного из друзей следователя капитана милиции Марата Муханова.

Кадр из детектива "Криминальный квартет" 1989 года.

Эту картину Александра Муратова называют советским боевиком. Лента захватывает, интригует, а Караченцов в нем для поклонников очередное открытие в криминальном жанре.

7. «Удачи вам господа», Владимир, 1992 год.

Ветеран Группы советских войск в Германии Олег прибывает в Северную столицу. Его вызвал боевой товарищ Владимир, который, как выясняется, в буквальном смысле живет в танке. Олег надеется получить работу и жилье, а вместо этого ему приходится жить в лесу и зарабатывать, изображая цыган. Вместе с армейским товарищем, который пытается работать предпринимателем, они еще и вместе влюбляются в провинциалку Ольгу, мечтающую стать актрисой. Куда только бывших боевых офицеров не бросает судьба.

"Удачи вам господа" - фильм режиссера Владимира Бортко 1992 года.

В последних интервью Николай Петрович наряду с другими работами выделял и роль Владимира в фильме Владимира Бортко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/625939" frameborder="0"></iframe> Николай Караченцов: лучшие роли.Не стало Николая Караченцова. Народному артисту было 73 года

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