2020-01-28T18:32:09+03:00
Телевизор

Елена Ханга - про то, про сё и про это

Популярная теле- и радиоведущая станет героиней нового выпуска шоу "Секрет на миллион"
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Елена много лет работала на радиостанции «Комсомольская правда».Елена много лет работала на радиостанции «Комсомольская правда».Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ханга - одна из самых удивительных и противоречивых журналисток в нашей стране. Большинство зрителей помнят ее по революционному (и провокационному) телепроекту "Про это", темой которого был секс во всех его проявлениях. Естественно, многие воспринимали ведущую столь откровенной программы соответствующим образом - мол, наверное, она и сама тоже дама весьма раскованная и даже маргинальная. А "маргиналка" на самом деле родилась в благополучной интеллигентной семье, получила блестящее образование, овладела несколькими иностранными языками, серьезно занималась теннисом под руководством знаменитой Анны Дмитриевой - в общем, с такой биографией Елене скорее следовало быть ректором института благородных девиц, а не вести фривольное телешоу.

Но пути журналистские неисповедимы и, кстати, помимо пресловутой программы "Про это", в послужном списке Елены было множество других, не менее ярких проектов - например, на протяжении нескольких лет она работала ведущей на радиостанции "Комсомольская правда (97,2 ФМ). Также Ханга пять лет вела популярное дневное ток-шоу "Принцип домино", в котором ее напарницами в разные годы были Елена Ищеева, Елена Старостина и Дана Борисова.

Именно Борисова станет одной из приглашенных участниц посвященного Ханге выпуска "Секрета на миллион" - Дана обещает рассказать интересные (возможно, даже скандальные) подробности совместной работы с Еленой. Сама Ханга тоже расскажет о многом - например, почему много лет назад она внезапно прервала свою яркую телекарьеру. Также Елена вспомнит о том, как долго работала в США, поговорит об отношениях с дочерью Елизаветой-Анной и мужем Игорем. Ну и, конечно, вспомнит о программе "Про это" и порассуждает о том, насколько серьезно отразилось на ее карьере и личной жизни работа в этом неоднозначном проекте.

НТВ, 1 февраля, 20.50, "Секрет на миллион"

ИСТОЧНИК KP.RU

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