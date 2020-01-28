В сети обсуждают возможную помолвку Марии Шараповой с известным британским бизнесменом

Вокруг известной теннисистки Марии Шараповой разворачивается история, как один кадр из сторис Инстаграма может свести с ума фанатов. Поклонники Маши рассмотрели, как аккаунте теннисистки левая женская рука с кольцом на безымянном пальце готовит что-то вкусное. И из украшения с солидным бриллиантом тут же сделаны далеко идущие выводы.

Поклонники Шараповой тут же сделали вывод, что это обручальное кольцо. И даже назначили жениха Марии - британского бизнесмена, соучредителя и президента онлайн-аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса. Он – довольно заметная фигура в светских кругах Лондона. Считается, что Гилкс – приятель принца Гарри. А кроме того, он четыре года был женат на дизайнере Мише Нону, близкой подруге Меган Маркл. Ко всем этим достоинства прилагается знание русского языка: Александр изучал его в Бристольском университете.

Считается, что с Александром Гилксом Шарапова встречается почти два года. В качестве подтверждения отношений – несколько совместных появлений на красных дорожках, выход еще на пару светских мероприятий, а так фото в Инстаграме. Но никаких громких заявлений не было: 32-летняя Мария Шарапова всегда довольно редко и скупо комментировала свою личную жизнь.

Возможно, из-за скрытности Марии фанаты и набросились с такой радость на мелькнувшее на мгновение фото с кольцом. Многое, правда, портит подпись: «Я возложила на маму ответственность за то, чтобы сделать его кругом». Так что еще большой вопрос, чья это рука и чей бриллиант.