Ирина Отиева об алкогольной зависимости: «В суд на Малахова не подаю. Дайте мне спокойно дожить мою благородную жизнь!»

После скандального выпуска «Прямого эфира», где рассказали об алкогольной зависимости 61-летней Ирины Отиевой, прошли сутки. Певице за это время позвонили со словами поддержки уже многие коллеги и друзья. Напомним, что в программе «Прямой эфир» показали запись интервью с Ириной Отиевой во время которого она рассказывала о том, как потеряла интерес к жизни и работе. При этом выглядела певица неряшливо, была в домашнем халате и с опухшим лицом. Интервью прерывалось на обсуждение в студии, где ведущий Андрей Малахов с коллегами и друзьями Отиевой говорили о том, что джазовую певицу надо спасать от алкогольной зависимости.

Ирина Отиева от своих слов, сказанных в интервью не отказывается, она возмущена тем, что ее снимали скрытой камерой. Ира говорит, что плохо выглядела из-за простуды, а не из-за пьянства: мол, она напоила и накормила журналистов, болтая с ними по душам, но не на камеру. Сегодня некоторые знакомые Ирины советовали ей подать в суд на журналистов.

Отиева рассказала в телефонном разговоре kp.ru о том, как решила отреагировать на скандальный эфир.

- Ирина, правда, что вы подаете в суд на программу Андрея Малахова «Прямой эфир» за то, что они снимали интервью с вами скрытой камерой?

- Я ничего не писала - никаких заявлений в суд. И не буду. Я воевать ни с кем не собираюсь! В суд на Малахова не подаю. Потому что это ниже моего достоинства. Я вообще за эти сутки после эфира никуда из дома не выходила, так как болею.

- Давно болеете?

- Да, я уже болела, когда ко мне пришли сотрудники Андрея Малахова. Когда они, прикрывшись букетом цветов (надо заметить красивым), они меня снимали, но я этого не знала.

- Вы были в шоке?

irinaotieva Ирина с мамой и дочкой

- Я была в шоке вчера.

- Многие пишут, что внимание коллег и обычных людей, который обратил на вас этот «Прямой эфир» можно использовать, как шанс для начала нового этапа в жизни и творчестве. Малахов вот вам вчера дуэт с Бузовой предлагал. Многие ваши коллеги специально такие эфиры организовывают ради пиара!

- Это для меня никакой ни шанс вообще. Я настолько уже офонарела от этого грязного мира, что мне хочется просто абстрагироваться. И чтобы меня никто больше не трогал - мне не нужно ни цветов, ни интервью, вообще ничего. Отстаньте от меня! Дайте мне спокойно дожить мою благородную жизнь.

- Дочка ваша наверное расстроилась после этого эфира?

- Да это вообще! А мама? Вы не представляете как мама расстроилась, она же пожилой человек, а ее тоже с о скрытой камерой снимали. Как можно человека, которому 87 лет подлавливать в подъезде?

Ирина Отиева не хочет никаких опровержений, новых интервью, попросила нас сказать еще раз слова благодарности людям, которые поддержали после эфира. Кстати, 23-летняя дочь Отиевой Злата - бьюти-блогер. Злата, узнав об эфире, помогла маме завести страницу в инстаграме, чтобы Ирина сама общалась с поклонниками.

Напомним, что уже 10 лет певица не выступает, не дает интервью и отказывается от съемок. В музыкальном проекте она появлялась последний раз 10 лет назад на НТВ в «Суперстар. Команда мечты». В том самом интервью Отиева сказала, что отказалась преподавать в Гнесинке из-за низкой зарплаты, а на сцене оказалась никому не нужна, теперь же возвращаться (даже если позовут) не хочет. Живет певица на пенсию. Ирина построила дом дочери, у певицы есть две квартиры - в одной живет она сама, а в другой ее мама. Близкие не считают, что Ирине Отиевой нужна помощь: ее мама и дочь говорят, что в их семье все в порядке и не хотят, чтобы посторонние лезли в их жизнь.

А вот в студии того самого скандального «Прямого эфира», где обсуждали алкогольную зависимость Отиевой, напротив предлагали ей помощь в реабилитации. Причем об этом говорили не только коллеги и эксперты, которые давно не общались с Ириной, но и друзья певицы. Один из них даже рассказал, что в критический момент лез в квартиру Отиевой через балкон. Но если о реабилитации Даны Борисовой просила Андрея Малахова ее мама, то сейчас иная ситуация.