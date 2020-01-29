Что творилось в школе, директор которой толкнула учеников на убийство

Вчера «Комсомолка» раскрыла новые детали громкого уголовного дела о покушении на жену муниципального депутата Светлану Хананашвили.

Напомним вкратце. 9 января неизвестный нападает на Светлану у ее дома и наносит несколько ударов ножом. Женщина теряет много крови, но выживает. Через два дня задерживают директора частной школы «Русский Гарвард» 35-летнюю Василису Маслову и двух ее бывших учеников. По версии следствия, 21-летний Николай Фролов пытался зарезать Светлану, а 20-летняя Ирина Погарченко должна была следить за ней. Депутат Михаил Хананашвили заявляет, что мотивом для покушения на его жену могла стать месть Масловой - якобы она начала оказывать депутату знаки внимания, а тот ограничил общение.

Ранее неизвестные детали этой громкой истории прозвучали в программе «Андрей Малахов. «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Мама Ирины Погарченко Надежда рассказала, что ее дочь провела в стенах школы четыре года, но и после выпуска занималась там с младшими детьми языками. По словам Надежды, за эти несколько лет Маслова сумела расстроить их отношения с дочерью, директриса полностью подчинила ученицу себе. У Николая Фролова похожая история. Родители парня в разводе, а добрая учительница Василиса Андреевна проводила с ним очень много времени.

Директор частной московской школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова

- Дочь мне назвала фамилию девочки, с которой Маслова наладила такое же тесное общение, как с ними - с Колей и моей дочерью, - рассказала Андрею Малахову Надежда. - Там есть и другие дети, которые так же попали под огромное влияние директора школы.

Кстати, выяснился еще один интересный факт. Оказывается, Михаил Хананашвили несколько лет назад познакомился с Василисой Масловой, потому что сам устроился в школу «Русский Гарвард».

- На тот момент он работал программистом, - рассказала педагог по риторике Валерия Крянева, какое-то время работавшая в школе. - Потом Василиса Андреевна начала привлекать его в качестве приходящего преподавателя - он вел для детей факультатив, учил создавать интернет-сайты.

Есть информация, что Хананашвили на тот момент получал за свою работу в школе символические 9 тысяч рублей.

- Он раньше жаловался, что получает очень мало, - подтвердила Крянева в интервью «КП».

Ирина ПогарченкоФото: Александр РОГОЗА

А потом, по словам Кряневой, Василиса Маслова попросила ее поработать и с самим Михаилом Хананашвили.

- Зачем?

- Она сказала, что есть планы помочь ему стать муниципальным депутатом, - продолжает педагог. - Я знаю, что детей так же привлекали к агитационной работе. (Выборы проходили в 2017 году. - Авт.) Они листовки вешали, подписи в его поддержку собирали.

В «Русском Гарварде» учатся в основном дети из регионов - родители присылают их, чтобы получить московское образование и успешно поступить в столичный вуз. Идеальный, конечно, вариант для сближения с учениками! Мамы и папы далеко, за тысячи километров.

- Чаще всего семьи не очень благополучные с точки зрения отношений, - говорит Валерия Крянева. - Они почти все - брошенные родителями. Деньги есть, а любви и заботы не хватает. Но что бы сейчас плохого ни говорили про школу, там давали детям семейную атмосферу, следили за питанием и безопасностью.

Что Фролову обещала Маслова - в этом сейчас разбираются следователиФото: Александр РОГОЗА

ВОПРОС - РЕБРОМ

Учительница привязала «киллера» сексом?

Эта версия появилась почти сразу, после того как стало известно, что Василиса Маслова привлекла к нападению на Светлану Хананашвили своего бывшего ученика. Коля Фролов - воспитанный и интеллигентный (так говорят многие) парень с внешностью классического ботаника. Что она ему пообещала? Денег? Фролов на допросе заявил, что о деньгах речь не шла. Тогда что?

- Николай находился под большим влиянием директора школы. Он был влюблен в Василису Маслову, а она этим пользовалась, - заявил адвокат Фролова Алексей Хальзов.

Многие уверены, что у учительницы и бывшего ученика были очень близкие отношения.

- Думаю, моя дочь знала бы о подобной связи. Догадалась бы, - говорит мама Ирины Погарченко Надежда. - Мне кажется, секса у Коли с Василисой Масловой не было.

Роковая директриса Маслова сумела полностью подчинить себе Ирину и Колю. Фото: facebook.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Русский Гарвард» продолжает работать

Школа «Русский Гарвард» занимает часть первого этажа в обычном жилом панельном доме в Чертанове.

На сайте школы родителям предлагают за отдельную плату оставлять деток жить в пансионе. На фото - трехэтажный кирпичный дом где-то за городом. Но по факту, оказывается, дети живут там же, где и учатся.

- У нас классы так оборудованы: уроки закончились, дети раскладывают специальные кровати и в этих же классах ночуют, - рассказала «КП» действующая сотрудница школы.

- А как же дом с фото?

- У Василисы Андреевны есть загородный дом, дача. Дети туда выезжают - летом в основном. (Кстати, после нападения на Светлану Хананашвили Маслова повезла Фролова и Погарченко на своей машине именно на эту дачу. Неподалеку от нее, в лесу, они сожгли испачканную кровью одежду Николая. - Авт.)

Сейчас в школе числятся около пятидесяти детей. На параллель - один класс из 4 - 6 человек.

- Родители не начали забирать детей после такого скандала?

- Таких случаев сейчас всего два-три. Остальные нам по-прежнему доверяют и не верят в вину Василисы Андреевны. Занятия продолжаются.

Поскольку большинство учащихся «Русского Гарварда» - дети из регионов, забрать ребенка, когда до конца учебного года всего четыре месяца (а впереди у многих итоговые экзамены), большинство родителей просто не решаются. На сайте «Русского Гарварда» опубликован документ: действующая лицензия школы была выдана в Департаменте образования Москвы в 2014 году.

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Мама девушки, которая участвовала в покушении, рассказала подробности

Продолжается расследование покушения на жену столичного муниципального депутата Михаила Хананашвили Светлану. На женщину напали недалеко от ее дома вечером 9 января. Неизвестный несколько раз ударил ее ножом и сбежал. Через два дня задержали троих подозреваемых: 35-летнюю директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову и двоих ее учеников. По версии следствия, Маслова заказала убийство Светланы Хананашвили, уговорив стать исполнителем 21-летнего Николая Фролова. Его бывшая одноклассница Ирина Погарченко (ей 20) следила за намеченной жертвой. По одной из версий, депутат Хананашвили и Маслова были любовниками. (подробности)

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Сюжет этой истории даже в голове как-то не укладывается. По версии следствия, директор частной московской школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова решила убить жену своего близкого друга - муниципального депутата Хананашвили. (Мужчина уверяет, что когда-то просто дружил с Масловой. В следствии считают, что их отношения были несколько ближе). А в качестве киллера педагог Маслова, разработчица авторских методик по изучению иностранных языков, привлекла своего бывшего ученика, 21-летнего Николая Фролова. Он напал на Светлану Хананашвили и несколько раз ударил ножом. За ее жизнь уже несколько суток борются врачи. (подробности)