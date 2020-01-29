Материнский обнал: Как жуликам удается воровать деньги, которые государство выделяет на поддержку детей

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЖАДНОСТИ

После заявлений президента о том, что с этого года материнский капитал 466 617 рублей будут давать уже и за первого ребенка, ожидается не только беби-бум, но и всплеск активности на рынке под названием «поможем с обналичиванием материнского капитала». 12 лет в России действует программа поддержки молодых семей. И за это время народ приноровился самыми разными способами получать заветные денежки от государства в обход закона.

Для столицы 466 617 рублей по маткапиталу - это всего несколько квадратных метров. А для некоторых регионов - отдельная квартира или дом в деревне. Есть еще варианты отложить эти деньги в долгий ящик - на образование детей, но что там будет через 18 лет, кто знает. Люди живут одним днем, и всем хочется прямо здесь и сейчас получить заветные полмиллиона. Этим-то и пользуются предприимчивые дельцы.

ВОДОНАЕВА-ТО ПРАВА?

Скандальная звезда Алена Водонаева наделала много шума, сказав: «Быдло потратит деньги за детей на водку». По ТВ в ток-шоу тут же заявили: «Обналичить деньги невозможно!». Ха! Да вся Россия обклеена объявлениями «поможем обналичить материнский капитал». Или просто: «маткапитал» и номер телефона. Что называется, кто знает – тот поймет. Я встречала подобные на столбах и автобусных остановках в самых разных уголках нашей страны. И даже в Абхазии. Схемы налажены и абсолютно четко работают. Но как?

Набираю в интернет-поисковике два заветных слова, и тут же выскакивают сотни предложений. «Маткапитал наличными», «100 % законно», «Не дожидаясь 3-летия ребенка», «Получите аванс в день обращения по предъявлении сертификата». Звоню по первому попавшемуся.

- Можете помочь обналичить маткапитал? - спрашивая я.

- Не обналичить, а реализовать, - поправляют меня на том конце провода: обналичка — дело незаконное. - Конечно, приезжайте к нам в офис. Мы находимся в бизнес-центре «Голден Гейт». Сегодня оформиться уже не успеем, нотариус скоро уходит. Но вы все равно документики с собой захватите, и сможете сразу же получить небольшой авансик.

Ну, дела! В интернете нахожу сертификат маткапитала. Просто откровенно подделываю в нем свою фамилию, распечатываю на принтере — получилась неплохая ксерокопия, и еду в офис.

Всю дорогу меня сопровождают вежливые люди — сотрудники этого самой фирмочки, называющей себя агентством финансовых решений. Звонят, интересуются, далеко ли я, не заблудилась ли, не замерзла? А по параллельным линиям атакуют их конкуренты, я успела оставить заявки на обнал еще на парочке сайтов. Борьбы за клиента идет жесткая.

Легким движением руки 489 000 превращаются в 200 000

- Чай? Кофе? - радостно встречает меня некая Жанна, представившаяся юристом.

К чаю и кофе мне приносят целую вазу конфет и бутерброды с колбасой.

- Проблемы с деньгами?, - сочувственно заглядывает в глаза Жанна . И, не дожидаясь ответа, начинает сыпать советами - Вы не волнуйтесь, даже если у вас плохая кредитная история, мы вам поможем. А чтобы приставы не успели арестовать ваши деньги, мы вам посоветуем банки, до которых трудно добраться. И главное – открыть счет прямо день в день и сразу снять всю сумму.

Выясняется, что схема обналичивания моего несуществующего маткапитала строится на праве молодых семей затеять постройку дома.

- До 3-летия малыша получить маткапитал вы можете только через договор займа. То есть либо берете ипотеку, что сложно: нужно иметь квартиру под залог, а в этой квартире ребенку долю выделить, то есть продавать ее до 18-летия чада будет проблематично. Либо приносите в пенсионный фонд документы на право собственности земельным участком, разрешение на строительство и кредитный договор займа на будущую стройку. И все.

- Но у меня нет никакой земли!

- Для этого есть мы. Мы купим для вас земельный участок.

- А чем же я за него заплачу?

- Мы за вас все оплатим. И договор займа оформим на 466 617 рублей (ровно сколько значится в моем сертификате — ред.) на стройку. Все эти документы относите в Пенсионный фонд, наш сотрудник вас будет сопровождать. Вы где прописаны? В Химках? Очень хорошо, там вопросов не будет, грамотные девочки в ПФ сидят. Они вам и только вам сообщают дату поступления денег.

- На ваш счет?

- Ну, естественно, на наш. В руки живыми купюрами государство деньги мамочкам не дает.

- Ну, а как я-то деньги получу?

- Как только средства приходят нам, в тот же момент мы перечисляем их вам. Или можете сами в офис приехать . Ну, а документы на земельный участок у вас остаются. То есть вы собственник.

Вот тут начинается самое интересное.

ДЕРЕВНЯ МЕРТВЫХ ДУШ

Оказывается, добренькая фирма-посредник оставляет себе большую часть всего капитала — 266 617 рублей (150 000 якобы за землю, 116 617 — их комиссия). Мне на счет, по их заверениям, поступит только 200 000.

- Так у вас же еще земля останется, - терпелива объясняет Жанна. - Потом вы еще можете ее, кстати, продать.

- А участок где?

- Пушкиногорский район. Деревня Воровново.

- Подмосковье?

- Нет, Псковская область. Вот, - набирает в навигаторе адрес и показывает мне деревню в 700 километрах от Москвы, где-то у границы с Латвией. Там эти несчастные 5 соток от силы 20 000 рублей стоят. - Видите, такой населенный пункт есть. Многие наши сейчас там берут.

- Деревня мертвых материнских душ?

- Но у нас есть еще варианты участков за ту же цену в Волгоградской области или под Ростовом-на-Дону, - не унимается Жанна. - Некоторые там предпочитают -- все-таки более южный регион, теплее. Можете поехать посмотреть, очень симпатичные места. Ну, а если времени нет кататься по России, выписываем нотариальную доверенность и наш юрист за вас сделку купли-продажи оформит и разрешение на строительство у местной администрации получит. У нас там все договорено. Через 2 дня будет готова выписка из ЕГРП, и можно идти подаваться в Пенсионный фонд.

Подобными объявлениями об услугах черных обнальщиков обклеена вся Россия. Знайте, ваше участие в этих схемах подпадает под статью УК «мошенничество». Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС.

«150 ТЫСЯЧ ВПЕРЕД»

- Извините ! Но я отдаю вам документы, получаю какую-то землю, которую я никогда не видела, а еще кредит на полмиллиона рублей. И никаких гарантий. Как я могу быть уверена, что вы мне деньги отдадите и кредит закроете?

- Вообще-то кредит ваш пенсионный фонд перекроет материнским капиталом. И у нас тут не шарашкина контора, а все, что касается материнского капитала — государственные гарантии. Все процессы контролирует прокуратура. Наши услуги как посредников тоже регламентированы по 190 ФЗ.

- 190-й закон — это градостроительный кодекс, —тут же проверяю в интернете я. — При чем тут материнский капитал и ваши услуги?

- Так, вообще-то у нас солидная фирма! - снова повторяет, как попугай, псевдоюристка. - Мы 10 лет на рынке. Откуда такие сомнения? Если не нравятся наши условия, идите в Сбербанк. Или к чеченцам, ваш телефон наверняка уже у них в базе, вы же оставляли заявки на других сайтах? Вот! Приедут к вам, отберут сертификат и заставят подписаться на пустых бумажках. И только вы свои денежки и видели.

Но я не ведусь на запугивания, требуя гарантий. Видимо, обычные клиенты не качают права и основной контингент таких фирм — далекие от юриспруденции (да и от реальной жизни) мамаши. Несколько раз я порывалась даже уйти, но Жанна вцепилась в меня мертвой хваткой, не желая упускать клиента. Она долго бегала из кабинета в кабинет, с кем-то советовалась.

- Начальство сказало, что выдадим вам гарантийное письмо на 200 000 рублей. А вообще, еще надо проверить, может, вам кредит не одобрят.

Звонок в какой-то банк — мой кредит одобрен. Даже с левым сертификатом.

- Ну что?! - радостно хлопнула в ладоши Жанна. - Подписываем договор? И я вам сразу аванс выдам. 10 или 20 тысяч? Сколько вам надо?

- Можете мне дать образцы всех этих документов? Я дома изучу и потом к вам приеду.

- Ну вы уже прямо много хотите!

Тут в к нам в переговорную пришел молодой юркий парень Иван. Явно опытный в этом деле переговорщик.

- У меня есть с собой документы наших клиентов, - достает он портфель, забитый уже не только подписанными договорами, но и паспортами (!), оригиналами сертификатов (!), свидетельствами о рождении и прочими документами. - Да, клиенты нам доверяют. В отличие от вас...

Когда я посмотрела документы, у меня просто глаза на лоб полезли. Фирма требует тут же написать расписку на 150 тысяч рублей...

- Землю-то мы сами оплачиваем, - объяснили мне. - Надо подстраховаться. Вдруг вы исчезнете.

Читаю дальше. Надо еще и нотариальные доверенности подписать весьма странного содержания. Какому-то Васе Пупкину я доверяю оформлять на меня кредиты, покупать на мое имя недвижимость, снимать деньги в банке. Только что почку свою ему не доверяю. И все сроком на три года.

- Мы же должны изобразить получение вами кредитных денег, - объясняет Иван. - Наши люди вам счет откроют, туда переведут 466 617 рублей и тут же снимут, для этого доверенность и нужна. Да вы не волнуйтесь, все законно.

- И много у вас клиентов?

- И много у вас клиентов?

- Да, очень. Вот, - открывает телефон Иван. Вся фотогалерея у него забита документами и фотографиями матерей. У некоторых явно алкоголический видок .- У нашей фирмы 17 филиалов по всей стране. В месяц около 150 благодарных клиенток. Некоторые уже второй раз к нам приходят.

- Так капитал же единожды можно только получить?

- А вот и нет! За третьего с прошлого года субсидию дают на улучшение жилищных условий. 450 000 рублей. Только мало кто про это знает. Мы вот своих клиентов обиванием, сообщаем. А сейчас с 1 марта и за первого ребенка будут маткапитал выдавать. Мы ожидаем бум.

Я уехала, пообещав вернуться с оригиналами документов. Жанна настойчиво звонила мне еще пару дней подряд и слала смайлики.

Мне же хочется спросить: женщины (да и мужчины — отцы), вы что, дураки? Как можно вестись на такое откровенное вранье, ставить свои подписи под такими документами и дарить каким-то аферистам свои деньги? Двоих детей мозгов родить хватило, а понять, что это откровенное мошенничество — нет? Или эта наша великая халява — деньги-то государственные, чего их жалеть? Не понимаю.

УГРОЗЫ ОТ МУЖИКОВ

Я уехала, пообещав вернуться с оригиналами документов. Жанна настойчиво писала мне еще пару дней подряд. И когда окончательно поняла, что в их офис я больше не приду, мне стали названивать какие-то мужики. Тоже интересовались, что там с моим маткапиталом. Даже стали намекать: раз я пошла по такому пути получения госденег, то мы повязаны и мой номер они отдадут полиции, если что. Настрой у них был очень серьезный. Я даже побоялась им признаться, что мой сертификат липовый, а второго ребенка у меня нет. Ведь потом приедут ко мне и помогут... зачать.

Мне же хочется спросить клиентов подобных фирм: вы дураки? Как можно вестись на такое вранье, ставить свои подписи под левыми документами и дарить каким-то аферистам свои денежки? Или это наша великая халява - деньги-то государственные, чего их жалеть? Правда не понимаю.

С 2020 года ожидается не только беби-бум, но и ажиотаж на черном рынке обналичивания маткапитала. Ведь теперь его будут давать и за первого ребенка.Фото: Алексей ФОКИН

ДЕТИ ВАШИ, ДЕНЬГИ НАШИ

Далеко не все дожидаются и этих, обещанных, 200 000 рублей. Прямо накануне январского послания президента в Барнауле арестовали аферистов, проворачивающих схемы с материнским капиталом. Так же вот забирали сертификаты и все документы, «помогая обналичить». Но деньги мамочкам в итоге не отдавали. По предварительным оценкам, обнальщики присвоили себе порядка 26 000 000 рублей. И таких дельцов тысячи. По данным Департамента судебной статистики, за последние пару лет за махинации с материнским капиталом осуждены больше 4000 человек.

- Причем, это не всегда организаторы ОПГ. За решеткой в московских СИЗО я встречал молодых мамочек, обвиняемых в попытках обналичить маткапитал, - говорит правозащитник, экс-ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - Хочу предупредить всех женщин, которые идут на такой противозаконный шаг, пусть даже и с отчаяния или от безденежья, -- это преступление, которое подпадает под ст 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Но есть и совсем криминальные истории, за гранью добра и зла. Известны случаи, когда женщины имитировали домашние роды ради получения маткапитала. То есть никакого младенца нет (или одолжила у подружки на время), но «мамочка» приводит в ЗАГС двух свидетелей, что она только что родила у себя в квартире. По закону это разрешено, и ей выдают свидетельство о рождении ребенка. Получив заветные деньги, все документы на несуществующего ребенка уничтожаются. А кто проверит? Никто. Слава богу, что материнский капитал дают только единожды, а то несуществующих младенцев у нас были бы тысячи.

РОДИТЕЛИ - АФЕРИСТЫ

Но на самом деле не эти вот фирмы-однодневки больше всего греют руки на обналичивании маткапиталов. Чаще – сами же родители. Самая распространенная схема — фиктивная покупка жилья. Три сестры из Нижегородской области были пойманы на том, что, по мере рождения детей, перепродавали друг-другу одну и ту же квартиру. Правда, как установило следствие, деньги женщины тратили на семью — одна купила машину, другая сделала дома ремонт, собрала дочку в школу, а младшему накупила игрушек. Тем не менее, на всех троих заведено уголовное дело.

А Антон Алпатов из Уфы, отец близнецов, ничего против своей жены, наглым образом присвоившей себе маткапитал, сделать не может.

- Мы с женой развелись в 2012, когда детям было по 4 года. - Рассказал «КП» Антон. - Я оставил супруге нашу общую на тот момент «однушку» ну и на капитал этот материнский у нее был. Я ни на что, кроме общения с детьми, не претендовал. Несколько лет все было нормально.А потом она продала «однушку», которую мы еще вместе покупали, перебравшись в квартиру родителей, где кроме нее с теперь уже тремя детьми, еще и сестра с семьей. А маткапитал, как мне объяснили в опеке, ушел на «улучшение жилищных условий» - она купила дом в деревне. Я поехал в эту деревню. Это не дом, а настоящая развалюха без окон и крыши. Нашлась и хозяйка развалин, местная жительница, которая прямо под запись и призналась, что в договоре купли-продажи была указана сумма в 400 000 рублей. Сто она себе оставила, а 300 000 сняла со счета и тут же моей жене передала под расписку.

Дом, который за материнский капитал купила экс-супруга Антона Апаева. Жить в нем нельзя.

Антон Апаев пошел в отделение полиции, прокуратуру, ОБЭП. Но ни один из этих органов нарушений закона в действиях матери детей не усмотрел.

- Детям тяжело жить в тех условиях. Мне на воспитание их тоже категорически не дают. Чиновники только руками разводят и сочувствуют мне. А в итоге то, в каких условиях живут дети никого, кроме меня, не интересует.

И сколько еще подобных историй? Сотни!

ОФИЦИАЛЬНО

По данным Департамента судебной статистики, за последние пару лет за махинации с материнским капиталом осуждены больше 4000 человек.

- Причем это не всегда организаторы мошеннических схем. За решеткой в московских СИЗО я встречал молодых мамочек, обвиняемых в попытках обналичить маткапитал, - говорит правозащитник, экс-ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы (правозащитники, которые ходят с проверками по тюрьмам) Иван Мельников. - Хочу предупредить всех женщин, которые идут на такой противозаконный шаг, даже если и от отчаяния или безденежья: это преступление, которое подпадает под ст. 159, ч. 4 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».

ВЗГЛЯД с 6-го этажа

Да, мошеннические схемы налажены и работают четко. Но большинство семей у нас нормальные. И детей рожают не из-за денег, а по любви. Ну а полмиллиона лишними не будут. Мое мнение, надо вообще отменить все условия для выдачи маткапитала (покупка жилья, пенсионные накопления и прочие обязательные требования государства). Кроме одного - визита органов опеки в семью. Есть ребенок - есть маткапитал. И пускай родители сами решают, на что его потратить: на машину, квартиру или на курорт. Тогда и все эти серые схемы исчезнут за ненадобностью. А за недобросовестными родителями-алкоголиками, для которых субсидии просто легкая нажива, и без маткапитала нужно следить. Выдача же сертификата может стать хорошим поводом выявить таких горе-мамаш и папаш и взять на контроль. Компетентных органов для этого у нас более чем достаточно.

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