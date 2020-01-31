Александр Ревва из обаятельного клоуна превратился в сексапильного мачо

Бывшего кавээнщика и звезду Comedy Club не узнать. Александр Ревва за последние пару лет превратился в любимца дам и одного из главных секс-символов страны.

Кто-то скажет, мол, всему виной смена амплуа: артист все меньше шутит, зато все чаще поет (под псевдонимом Артур Пирожков). И, надо заметить, на песнях зарабатывает в разы больше, чем на шутках. Его хит «Зацепила», который для Реввы написал постоянный автор Билана Денис Ковальский, стал одним из самых популярных и продаваемых на цифровых площадках. Не говоря уже о песне «Она решила сдаться» от автора «Цвет настроения синий» Антона Пустового. А до этого еще был треки «Челентано», «Алкоголичка». Теперь по гастрольной занятости артист может посоперничать с такими тяжеловесами шоу-бизнеса, как Григорий Лепс и Стас Михайлов.

По словам промоутера Сергея Лаврова, за выступление в новогоднюю ночь Ревва заработал рекордный гонорар в 200 тысяч евро. Это приличная квартира в Москве, между прочим (см. kp.ru).

Кардинально изменился и внешний облик артиста, о чем регулярно пишут нам в комментариях поклонники Александра Реввы. Помимо лица, артист поработал и над своей улыбкой: она стала более ровной и белоснежной после установки виниров (фарфоровые или керамические накладки, замещающие внешний слой зубов. - Ред.).

А что говорят специалисты?

Косметолог Марта Орлова предполагает, что над обликом Реввы трудились не только стилисты, но и врачи. Фото: instagram.com/doctormarta

- Судя по старым фото Реввы, можно предположить, что артист слегка подкорректировал форму носа, сделав его более аккуратным. Заметно изменился кончик носа, что придало лицу аристократичность, - считает врач-косметолог Марта Орлова. - Уменьшилось нависание верхних век, это, скорее всего, свидетельствует о блефаропластике (коррекция век. - Ред.), результаты данной операции всегда создают эффект свежего, выспавшегося лица.

Кроме того, уменьшилось количество мимических морщин, кожа стала более гладкой. Хотя у артиста в силу специфики профессии весьма активная мимика. Такое преображение намекает на инъекции ботокса (препарат для устранения мимических морщин. - Ред.).

Учитывая потрясающее для 45-летнего мужчины качество кожи, не удивлюсь, если Александр систематически делает пилинги (процедуры по очищению кожи. - Ред.) и инъекции гиалуроновой кислоты.

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