«Русский кокошник» и тиара Романовых: какие украшения носит Елизавета II

Уходя уходи - видимо, так решили в Букингемском дворце проститься со скандальной Меган Маркл, сбежавшей из дворца в далекую Канаду и прихватившей с собой и сына Арчи, и мужа Гарри. В зарубежных СМИ появилась информация о решении королевы Елизаветы отнять у 38-летней герцогини Сассекской вслед за титулом еще и драгоценности Виндзоров. Уже известно, что это, в частности, кольцо с большим голубым аквамарином, которое ей подарил жених. Обручальное кольцо с бриллиантами из коллекции принцессы Дианы пока удалось отстоять. Помимо этого, придется отдать и наряды, купленные на деньги монархии. А Меган - известная транжира и шмоточница, за что постоянно подвергалась атакам в СМИ. Под этим напором она даже вдвое сократила траты на гардероб (за 2019 год - около 203 тысяч фунтов стерлингов, или порядка 17 млн рублей).

Кольцо с аквамарином принадлежало принцессе Диане. Гарри подарил его Меган на свадьбу: по традиции невеста должна надеть что-то голубое.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем у самой королевы и без колечек Меган весьма внушительная ювелирная коллекция. Оцените подборку ее любимых украшений.

Жемчужные бусы

Самое любимое украшение ее величества - пожалуй, самое скромное. Это жемчужное ожерелье в виде трех ниток жемчуга. Такое ощущение, что оно стало частью «униформы» королевы. Первое такое ей подарил еще дед в 1935 году. Затем подобное было сделано уже по ее заказу в 50-х из фамильного жемчуга. А третье такое же (только чуть длиннее) преподнес по случаю коронации эмир Катара.

Жемчужные бусыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Диадема короля Георга IV

В 1820 году ее изготовила фирма Rundell, Bridge & Co, украсив 1333 бриллиантами общим весом 320 каратов и орнаментом в виде цветочных символов и крестов. Тогдашняя стоимость составила свыше 8000 фунтов. С тех пор эту диадему носили все британские монархи. Именно эта диадема изображена на почтовых марках, картинах, валюте.

Елизавета II обычно надевает это украшение на заседания парламента. Фото: Royal Collection Trust

Владимирская тиара

Тиара носит имя великого князя Владимира Александровича Романова и принадлежала его супруге Марии Павловне. В 1847 году она выходила в ней замуж. После революции сокровище вывезли из Петербурга в Лондон, а в дальнейшем продали Виндзорам. Те дополнили бриллиантовую тиару изумрудами, и реликвия много лет хранится в личной коллекции Елизаветы. В молодости она, в частности, позировала в ней для официального фотопортрета. Именно на романовскую тиару позарилась Маркл, решив пойти в ней под венец.

Гарри заявил бабушке, что Меган всегда получает то, что хочет. Однако в ответ услышал, что новая родственница получит только то, что ей дадут...

Владимирская тиара. Фото: Royal Collection Trust

Тиара Марии Текской

В этой бриллиантовой тиаре-бандо Марии Текской, бабушки Елизаветы, Меган выходила замуж. Украшение было создано в 1932 году ювелирами Дома Garrard. В центре тиары находится бриллиантовая брошь в виде цветка из десяти камней.

Тиара Марии ТекскойФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Русский кокошник»

Еще одно напоминание о России. Виндзоры приходились Романовым родственниками, и эта тиара стала олицетворением любви к русской культуре. Ее владелицей была супруга короля Эдуарда VII Александра, сестра российской императрицы Марии Федоровны. В конце XIX века ее стоимость оценивалась в 4400 фунтов (примерно 400 тыс. фунтов на день сегодняшний - это более 32 млн рублей).

«Кокошник» из белого и желтого золота инкрустирован 488 бриллиантами, он оказался в коллекции Елизаветы в 1950 году. Будущей королеве Великобритании его преподнес ее отец Георг VI.

«Русский кокошник». Фото: Royal Collection Trust

Бирманская рубиновая тиара

А вот эту красоту носила только Елизавета. И в ней, в частности, принимала Дональда Трампа. Украшение сделали по ее личному заказу в 1973 году. Ювелирный дом Garrard & Co использовал рубины, подаренные ей на свадьбу делегацией из Бирмы. Рубины, по мнению бирманцев, защищают от болезней. Плюс еще 96 бриллиантов. Дизайн выбран оригинальный: это венок из рубиновых роз, которые разделены лучами из бриллиантов.

Бирманская рубиновая тиара. Фото: Royal Collection Trust

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