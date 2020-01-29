«Я не лучший певец или композитор, но я лучший Дима Маликов!»

Два года назад Дмитрий стал отцом сына Марка. Тогда Маликову было 48 лет, а жене Елене - 54 года. Певец не хотел рисковать здоровьем супруги, их сына родила в Санкт-Петербурге суррогатная мать. Мы поздравили артиста с юбилеем и расспросили о последних новостях в его семье.

Сын занялся балетом

- Дмитрий, расскажите, как ваша личная жизнь.

- Личная жизнь у меня замечательная, можно сказать, счастливая. Я уже много лет в браке с Леной. У нас двое детей, даже трое - у Лены есть дочь от первого брака. У Стефании (общей дочери супругов. - Ред.) год тоже юбилейный: в феврале ей исполняется 20 лет. А 24 января нашему сыну Марку стукнуло два года...

- На кого похож сын?

Артист не скрывает, что его сына Марка родила суррогатная мать. Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

- Похож на меня и даже больше на дедушку - на моего отца Юрия Маликова (см. «Справку «КП»). Марк смышленый. В меня! (Улыбается.) Любит смеяться, любознательный. Не бука, спокойно идет на контакт - это он в маму больше, потому что я был стеснительным в детстве.

- Чем увлекается?

- У него пока два интереса - танцы и большие машины. Мы его записали в балетную школу Илзе Лиепы. Когда подрастет, планирую отдать его в секцию борьбы. Мальчику это необходимо. Ну и какой-то игровой вид спорта типа футбола (я им занимался) или хоккея. В общем, скучать мы ему не дадим! Он у нас уже умеет считать до десяти и говорит практически все слова. Сегодня сказал маме: «Мама, аккуратненько!»

- Что изменилось с рождением ребенка?

- Всё. Появилась новая жизнь, новая радость, новая цель - вырастить его, воспитать. Надеюсь, что скоро у нас будет новый дом. Нам уже не хватает нашего дома, он маленький.

- По-моему, у вас большой дом...

- Но он был построен так, чтобы было удобно жить с одним ребенком. С двумя уже тесновато. Стеша живет с нами и никуда пока не собирается. Ну а потом, дом имеет обыкновение обрастать всякими вещами, нужными и ненужными. Хочется немножко освежиться, в этом доме мы уже 20 лет живем.

«Ботокс не колю - у меня только крем для бритья»

- Как поддерживаете форму?

- Стараюсь вести здоровый образ жизни. Три раза в неделю хожу в зал, более-менее придерживаюсь здорового питания. Спорт, прогулки, сдержанность во всем.

- С лицом что-то делаете, скажем, ботокс?

- Нет, у меня только крем для бритья. Жена меня ругает, говорит, чтобы я пользовался еще какими-нибудь кремами, но я ничем не пользуюсь, считаю, что для мужчины это все не важно. Если вести здоровый образ жизни, можно выглядеть вполне прилично с морщинами и седыми волосами.

- Многие так говорят, а потом смотришь: один разгладился, другой на себя не похож... Пластика стала нормой нашего шоу-бизнеса!

- У меня пока такой необходимости и желания не было. Кстати, то, что я сохранился таким, какой есть, - большая заслуга жены. Она создает комфорт в семье. А семейная нервотрепка изматывает.

- Вы добытчик в семье?

- Конечно. Жена у меня не работает, но всегда помогала мне. Ее роль, например, в создании моего спектакля «Перевернуть игру» огромная.

- Домашним хозяйством она занимается?

- Лена с удовольствием и очень вкусно готовит. Гораздо вкуснее, чем, например, приглашенные домработницы. Вечером она всегда мне звонит, когда я еду домой, спрашивает, что приготовить, это у нас норма.

- К слову о заработках - вы за сколько выступаете на корпоративах?

- Я не самый дорогой, но и не дешевый артист. Я где-то в серединке. Здесь же дело не только в прайсе, а в количестве концертов. Я не жалуюсь.

Кстати

«Не думал, что 13-летние подростки будут напевать мой хит»

- Кого из друзей позвали к себе на юбилей?

- Много лет дружу с Володей Пресняковым, Игорем Николаевым. Филипп Киркоров пришел меня поздравить. Я не воспринимаю артистов как конкурентов, потому что всегда есть кто-то моложе, лучше. Кто-то лучше поет, у кого-то лучше получается музыка, это жизнь. Надо уметь жить в своем формате. Я так скажу: я не лучший певец, композитор или пианист, но я лучший Дима Маликов!

А вообще юбилей - это подведение итогов. И я хочу своим юбилейным концертом, который пройдет 31 января в «Крокусе», не только подвести итоги, но и наметить новые планы. Мне очень хотелось бы быть таким мостиком между традиционной культурой и современностью. Поэтому я стараюсь и с классикой продолжать работать, и общаться с молодыми рэперами, записываю какие-то дуэты и хиты. Когда я записывал трек с Юрием Хованским «Спроси у своей мамы», я не думал, что 12 - 13-летние подростки будут его напевать и узнают, кто такой Дима Маликов.

О детях

«Зять должен уметь зарабатывать»

- Что нового у дочки?

- Стеша оканчивает третий курс международной журналистики МГИМО. Набирается жизненного опыта, знаний. У нее достаточно хорошие соцсети. Есть определенная аудитория, которая за ней следует. И надо этот багаж как-то попытаться использовать в мирных целях!

Дочь Дмитрия Стефания - настоящая красавица. Фото: instagram.com/steshamalikova

- А у сынишки нет странички в сети? Сейчас звезды шоу-бизнеса даже малышам заводят страницы.

- Ну нет, я считаю это глупостью. Иногда, когда особенно просят мои поклонницы, могу сфотографировать сына и выложить фото на своей странице.

- То есть Марк у вас не типично звездный ребенок, который живет напоказ...

- Мы сдержанно к этому относимся. Все равно дети сами выбирают свой путь. Да, конечно, мои родители очень хотели, чтобы я продолжал династию музыкантов. Просто очень. А я на своих детей это не переношу, потому что это не такой уж легкий путь. Хорошо быть звездой, конечно. Но, во-первых, ею надо стать. Во-вторых, это все очень нервно, конкурентно и нестабильно.

- Каким требованиям должен соответствовать ваш будущий зять?

- Его должна любить моя дочь в первую очередь. А он должен сделать ее счастливой.

- Ваша дочь - завидная невеста. А сейчас много молодых людей, которые не умеют зарабатывать. Для вас это важно?

- Это важно. Потому что рано или поздно им придется жить своим бюджетом. И, конечно, важно, чтобы оба работали.

5 ХИТОВ ПЕВЦА

«До завтра»

«Звезда моя далекая»

«Спой мне»

«Все вернется»

«Золотые косы»

Юный Дима с отцом. Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Справка «КП»

Дмитрий МАЛИКОВ родился 29 января 1970 года в Москве в семье музыкантов. Отец - Юрий Маликов, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы». Мама - Людмила Вьюнкова, солистка Московского мюзик-холла, сегодня концертный директор Дмитрия. Сестра Инна Маликова - руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы».

Первую песню «Железная душа» Маликов записал в 14 лет. В новогоднем «Огоньке» 1989 года Дима Маликов представил свою песню «До завтра» на стихи Александра Шаганова, ставшую визитной карточкой певца. Выступает Маликов и как классический пианист - сольно и с симфоническими оркестрами «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, «Солисты Москвы» Юрия Башмета, «Музыка Вива» под руководством Александра Рудина, оркестром Константина Кримеца и другими.

Жил в гражданском браке с певицей Натальей Ветлицкой. Официально поставил штамп в паспорте только один раз - с Еленой Изаксон. У пары двое детей - дочь Стефания и сын Марк.