2020-01-29T15:21:57+03:00
Общество

Грипп не прошел

В первые, за последние годы к концу января в России не превышен эпидемиологический порог по гриппу
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В первые, за последние годы к концу января в России не превышен эпидемиологический порог по гриппуВ первые, за последние годы к концу января в России не превышен эпидемиологический порог по гриппуФото: Валерий ШАХОВ
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Ни слякотная зима, ни зимние каникулы не дали вспышки болезни, предотвратить которую получилось благодаря прививочной кампании и новейшим отечественным вакцинам.

«По заболеваемости гриппом сейчас мы на доэпидемическом уровне. У нас практически нет субъектов РФ с вирусопревышением эпидемических порогов. Все меры, которые были предприняты нами в осеннем периоде и в начале зимы, дали свой эффект, и сегодня заболеваемость гриппом ниже эпидемического уровня», - заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Действительно, именно в этом году в стране впервые были привиты от гриппа более половины россиян. По информации «Российской газеты», действительно, именно в этом году в стране впервые были привиты от гриппа более половины россиян. По словам Елены Ежловой, начальника эпидемиологического управления Роспотребнадзора, к концу января от гриппа были привиты «более 50,5% от численности населения, это почти 74 млн человек».

Качественные результаты прививочной кампании особенно наглядны на примере школ, которым в этом году удалось избежать традиционного для этого периода массового карантина. По данным НИИ «Институт гриппа им. А.А.Смородинцева», на третьей неделе января заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже недельных эпидемических порогов в детских возрастных группах: 0-2 лет (на -35,2%), 3-6 (на 26,7%), 7-14 (на -11,9%). Тогда как у взрослых, прививающихся от гриппа меньше, заболеваемость оказалась выше нормы (на 12,5%). Таким образом, именно благодаря прививкам школьники и дошкольники оказались защищены от болезни лучше, чем их родители.

Так же, успех прививочной кампании связан не только с ростом числа привитых, но и с внедрением эффективных вакцин российского производства, в частности распространением четырехвалентных вакцин, повышающих устойчивость сразу к четырем штаммам гриппа. Такие прививки позволяют максимально защититься от болезни, не смотря на мутацию вируса. Пока четырёхвалентная вакцина от гриппа есть только для взрослых. Для детей она должна появиться уже в этом году. И к 2022 году государство планирует полностью перейти на более эффективную российскую четырехвалентную вакцину.

Актуальность прививочной кампании в России возрастает и в связи с увеличением доли населения старшего возраста. Медики подчеркивают, что для людей старше 50-ти лет прививки от гриппа обязательны, так как для них особенно опасными становятся осложнения от болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год грипп и его осложнения убивают до 650 тысяч человек. И хотя вакцинирование не исключает полностью риска заболеть гриппом, но клинически доказано, что в этом случае иммунная система организма справляется лучше: болезнь проходит не так тяжело и в разы снижается вероятность осложнений, которые чаще чем сам грипп могут представлять смертельную угрозу.

Тем более что для страны это имеет и экономический эффект. Потраченные государством в 2020 году 22,5 миллиарда рублей на приобретение вакцин в рамках Национального календаря профилактических прививок (утвержденный Минздравом регламент массовой вакцинации, которая проводится бесплатно и по ОМС), окупятся, прежде всего, для самих граждан экономией на лекарствах. Не придется и терять рабочее время и зарплату по ходу лечения на больничном, которое в ходе осложнений, скажем, пневмонии, может потребовать госпитализации и серьезных расходов.

Профилактика и в первую очередь вакцинирование составили основу, принятой ВОЗ, Глобальной стратегии по гриппу на 2019–2030 гг.., который сегодня представляет, куда большую угрозу, чем объявившийся в Китае коронавирус. Именно поэтому Минздрав России держит курс на максимально широкий охват населения прививками, что является прямым вкладом в повышение здоровья населения.

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