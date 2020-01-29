Вячеслав Володин: Зеленский отрекся от деда!

- Это место входит в десятку самых посещаемых музеев России. В чем прелесть интерактивной подачи? Мы максимально погружаем в тему даже совершенно не подготовленного посетителя. Основной фокус - не на артефактах, а на рассказе и современных технологиях, - приветствовал гостей президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

В среду ранним утром на пороге Еврейского музея и центра толерантности появилась группа депутатов Госдумы во главе с Вячеславом Володиным. По случаю 75-летия освобождения Освенцима спикер нижней палаты парламента решил сходить в знаменитый московский музей на экскурсию.

Экскурсанты зажгли свечи в память жертв Холокоста, посмотрели с указкой свитки Торы, типичную советскую квартиру, камеру на Лубянке.

Вячеслав Володин с Главным раввином России Берлом ЛазаромФото: Елена ЧИНКОВА

Дотошный Владимир Жириновский притормозил у аппарата, решив узнать подходящую для себя еврейскую профессию из очень давних лет. Он ввел свое имя, позволил прибору себя сфотографировать, а потом возникла заминка.

- Надо заплатить что ли? - хихикнул он.

А следом увидел себя на экране в длинном одеянии и колпаке с поднятыми вверх руками. Нет, то был не жрец, а учитель. Электронный ВВЖ при том копировал жесты «исходника». Очки на фигуре были точно его, с остальным - можно спорить. Зато совершенно бесплатно.

Владимир Жириновский у свитков Торы.Фото: Елена ЧИНКОВА

- Бывший вице-премьер Ольга Голодец нашла в нашей базе данных своего дедушку, - рассказывал тем временем Борода, увлекая гостей в зал памяти погибших советских солдат. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов проверил здесь данные о своем деде, заметив, что информации оказалось больше, чем в других российских архивах. А вождь ЛДПР нашел своего дядю Петра Макарова, погибшего в 41-м под Москвой.

- Благодаря Красной Армии наш народ остался жив. Только понимание истории помогает идти дальше, - отмечал главный раввин России Берл Лазар, не развивая тему переписчиков истории.

А вот Володин развил.

- Для того, чтобы смотреть в будущее, правильно было бы вспомнить прошлое, которое для нас было, если хотите, вопросом выбора. В тот период времени многие страны, несмотря на идеологии, объединились. Хотя были противоречия непреодолимые. Сегодня крайне важно вспомнить о тех днях, потому что нашлись политики, которые понимали, что без этого мир просто может перестать существовать. Поэтому мы категорически не приемлем то, что происходит в ряде европейских стран, когда звучат заявления президентов Польши, Украины, политиков европейских стран, перечеркивающие память о наших дедах. Это не только кощунственно, но и несправедливо, и в первую очередь, по отношению к памяти их дедов и прадедов. Потому что они сейчас практически отрекаются от них. Сегодня мы видим, что президент Украины отрекся от деда, и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю. Они пытаются забрать у нас большее, чем книги, - они хотят забрать у нас близких, которые погибли, дав нам возможность жить. И находясь в Музее толерантности, который передает жизнь не только еврейского народа, а всех народов, которые были порабощены и находились в концлагерях, мы должны еще раз сказать «нет» тем, кто замахнулся над нашей памятью и хочет ее просто-напросто украсть, - заключил спикер Госдумы.

Напомним, Владимир Зеленский 23 января в последний момент проигнорировал форум памяти Холокоста в Израиле, а 27 января уже на торжествах в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией. Упоминаний о Красной Армии, освободившей Освенцим, он тоже стыдливо избежал.