2020-01-29T14:54:50+03:00
Экономика

Новый глава Минтруда объяснил изменение потребительской корзины и прожиточного минимума

С 1 января 2021 в потребкорзину могут быть добавлены продукты, более соответствующие принципам здорового питания — министр труда Антон Котяков
Владимир НИКОЛАЕВ
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Министр труда Антон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМинистр труда Антон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Состав потребительской корзины, по которой определяют прожиточный минимум, а следом минимальную зарплату и социальные выплаты, с 1 января 2021 года может измениться. Эксперты предлагают увеличить долю продуктов, соответствующих принципам здорового питания.

Об этом, отвечая на вопрос «КП», сообщил на первой в своем новом качестве пресс-конференции недавно назначенный министр труда Антон Котяков. Правда, он не стал однозначно говорить о том, как в связи с этим изменится стоимость потребительской корзины.

Ниже минимума

В начале пресс-конференции Котяков рассказал, что стоит за сообщением его ведомства о том, что в 4-м квартале этого года прожиточный минимум понизился по сравнению с предыдущим кварталом в среднем на 3,7% и составил 10609 рублей.

- Сопоставляя динамику за последние 5-6 лет, мы можем увидеть, что эта ситуация является уже сложившейся практикой, когда в силу сезонности изменения стоимости отдельных продуктов питания происходят изменения прожиточного минимума, - сказал министр. - Мы традиционно видим за последние 5 лет, что размер прожиточного минимума в 4 квартале ниже чем в 3-м. При этом прожиточный минимум в 4 квартале 2019 г. по сравнению с 4 кварталом 2018 г, вырос на 3,9% - это выше, чем показатель инфляции.

Министр отметил, что для определения социальных выплат используется среднегодовое значение прожиточного минимума. А для определения минимального размера оплаты труда используется размер прожиточного минимума трудоспособного населения за 2-й квартал предыдущего года.

- Мы не изменяем прожиточный минимум, мы только фиксируем сложившуюся ситуацию, - уточнил глава ведомства. - Проект документа выставлен сейчас на общественное обсуждение (на федеральном портале проектов нормативных правовых актов — ред), а затем пройдет межведомственное согласование.

Тренд на здоровое питание

- Но если снижение прожиточного минимума объективная реальность, то какой смысл выставлять проект на обсуждение — что, по результатам обсуждения показатели могут быть изменены? - спросил корреспондент «КП».

- Если нормативный акт министерства имеет влияние на широкий круг потребителей, в данном случае, на граждан России, мы обязаны его выставить для общественного обсуждения.

- То есть общественное обсуждение — это формальность, которая ни на что не влияет?

- Общественное обсуждение в значительной степени поможет нам в рамках той работы, которая определена в послании президента. Мы продолжаем двигаться к формированию новых подходов к определению прожиточного минимума, Срок, когда мы должны прийти к новой структуре потребительской корзины, это 1 января 2021 года. Сейчас в Минтруда создана рабочая группа, в которую вошли ведущие эксперты в этой области, специалисты в сфере здравоохранения, которые помогают нам в работе над изменением состава и структуры потребительской корзины. Эта работа приведет к изменению и пересмотру методики определения параметров прожиточного минимума.

На сегодня эксперты высказываются о целесообразности изменения отдельных групп продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. С учетом общего тренда на увеличение продолжительности жизни и переходу к здоровому образу жизни, вполне вероятно, что набор продуктов питания и их количественные параметры внутри потребительской корзины изменятся.

Наглядно

КАК УМЕНЬШАЛАСЬ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ

2015 — на 3,3%

2016 — на 2%

2017 — на 5,7%

2018 — на 2,3%

СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В 4 КВАРТАЛЕ 2019 г., РУБ.

Для населения а среднем 10609

Для трудоспособного 11610

Для пенсионеров 8788

Для детей 10 383

ИСТОЧНИК KP.RU

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