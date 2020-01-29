Силовики уходят от бумажных запросов в режим онлайн

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опроверг слухи, которые ходят вокруг обсуждения идеи "расширения полномочий представителей правоохранительных органов при доступе к личным данным граждан". Как выяснилось, получение информации для силовиков станет более оперативным благодаря электронному документообороту.

- В рамках рабочей группы силовикам было предложено уйти от бумажных запросов в Системе межведомственного электронного взаимодействия без расширения полномочий, - заявил Шадаев.

Ранее в СМИ поступила информация, что Шадаев провел на заседании рабочей группы Госсовета России по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» презентацию, согласно которой силовики к 2024 году "получат он-лайн доступ к документам, банковским счетам, телефонам граждан".

На самом деле речь шла о том, что вместо существующих в обороте бумажных запросов силовики станут направлять в ведомства цифровые запросы с электронными подписями. В ответ на них они будут быстрее получать зашифрованную информацию, перехватить которую третьим лицам будет сложнее.

Раньше, чтобы получить записи разговоров, СМС, сообщений в мессенджерах, движении денег на банковских счетах, собственности гражданина, сотруднику силового ведомства надо было завести дело и обратиться с письменным запросом в суд.

- Преступники пользуются различными интернет сервисами и базами без всяких запросов, а вот силовики не имеют права использовать в суде информацию полученную во время следствия незаконно. Правоохранительные органы должны получать информацию оперативнее, чтобы предупреждать преступления. Некоторые виды мошенничеств сегодня и вовсе совершаются в сети интернет в считанные минуты. Пока силовики собирают данные, преступники успевают перечислить деньги террористам или обналичить средства и скрыться, - пояснили "Комсомолке" в правоохранительных органах.

Более года сотрудники ГИБДД МВД России пытаются получить оперативный доступ к базам Минздрава, чтобы оперативно выявлять наркоманов и психически больных граждан, которые оказываются за рулем автомобиля. Гаишники даже не просят сообщать диагноз, который является медицинской тайной. Им достаточно информации о наложенных на гражданина ограничениях. То, что наладить такой обмен информацией крайне важно, очевидно уже всем.

Шадаев хорошо знаком с ситуацией изнутри: ранее он занимал посты вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома», министра связи Московской области, служил помощником руководителя администрации президента, когда ее возглавлял нынешний директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Кстати, силовики входят в базу только под своим личным паролем. После чего ему потребуется указать не только свои данные, но и объяснить для чего потребовалась персональная информация о конкретном гражданине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757551" frameborder="0"></iframe> Министр опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян.

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