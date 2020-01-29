Первые шаги новых министров: упростить силовикам доступ к перепискам россиян и развивать 20 главных регионов

Конечно, мы пока не можем судить, какими будут министрами и вице-премьерами новобранцы правительства Мишустина. За столь короткий срок (а состав кабмина объявили только 21 января) они еще не могли проявить себя реальными делами. Вокруг некоторых из них уже пошел информационный шум: как по поводу министра культуры Ольги Любимовой с ее нецензурными высказываниями 10-летней давности. Многие другие пока только знакомятся с новым участком работ и говорят лишь дежурные слова. «Комсомолка» обратила внимание на тех министров, которые своими заявлениями пролили свет на свой образ мыслей.

«Три часа в год на общение с чиновниками»

Новый глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев успел выступить сразу с несколькими инициативами на заседании рабочей группы Госсовета по теме «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757551" frameborder="0"></iframe> Министр опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян.

- Больше всего нашумела идея предоставить сотрудникам правоохранительных органов, ведущим оперативную работу, доступ к персональным данным россиян в упрощенном порядке. Речь идет, в частности, о сведениях из банков, от мобильных операторов и интернет-сервисов. Например, содержание телефонных разговоров, СМС-ок или личной переписки в интернет-чатах. Сейчас в большинстве случаев силовики могут ознакомиться с этой информацией только по решению суда (правда, как говорят эксперты, отказы случаются крайне редко).

Новый глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев успел выступить сразу с несколькими инициативами. Фото: Сергей Невзоров/ТАСС

Максим Шадаев уже опроверг, что предлагал расширить полномочия силовиков. Он утверждает, что его презентацию на рабочей группе Госсовета не так поняли. Речь идет лишь о том, чтоб силовики получали сведения о персональных данных граждан в том же порядке, но в электронном виде. Сейчас им информацию по их запросам предоставляют на бумаге — а это всем неудобно.

- К 2024 году гражданин должен тратить на общение с органами власти не более трех часов в год. Для чего надо еще больше развивать и улучшать всевозможные электронные сервисы и госуслуги. Этот пункт скорее можно занести министру в плюс, ведь вряд ли кто мечтает побольше и только лично общаться со всевозможными паспортными столами и налоговыми.

- Еще министр хотел бы, чтобы к 2024 году граждане имели доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства. Тоже полезно. А то, как показывает опыт, ошибки в государственных информационных системах - не редкость, а потом с тебя пытаются стрясти долги по налогам за несуществующее имущество или по штрафам за совершенные совсем другими товарищами правонарушения.

Министр экономического развития Максим Решетников.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Поддерживать тех, кто уже растет»

В интервью телепрограмме «Вести недели» министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что для наиболее быстрого экономического роста надо поддерживать в первую очередь те российские регионы, которые лучше всего развиваются.

- Надо поддерживать тех, кто уже растет, тех, кто уже развивается. И с этой точки зрения - это наши 20-25 ведущих регионов, - заявил новый министр.

Осталось понять, что предполагается делать с оставшимися 60-65 регионами, которые развиваются не столь хорошо или совсем не развиваются. Не бросать же их на произвол судьбы?

«Уберем все, что мешает строить»

Вице-премьер и новый куратор строительного сектора Марат Хуснуллин уже запомнился идеей перенести опыт московской реновации на всю Россию. Для начала - на крупнейшие города. Цитаты из телеинтервью вице-премьера программе «Вести в субботу» растиражировали все крупнейшие СМИ. Правда, в следующем интервью, интернет-изданию «Медуза», Марат Хуснуллин уточнил позицию:

- Что касается реновации — я не говорил, что мы начнем ее по всей стране, я говорил, что такую возможность необходимо рассмотреть… Мы будем заниматься жильем и комфортной средой, будем заниматься аварийным жильем. Этим в первую очередь, а все остальное — время покажет.

Вице-премьер и новый куратор строительного сектора Марат Хуснуллин уже запомнился идеей перенести опыт московской реновации на всю Россию. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Кроме того, новый вице-премьер пообещал разобраться со всем, «что мешает организовывать стройку». И сделать так, чтобы люди почувствовали пользу от огромных денег, выделенных по нацпроектам. Как пояснил он в интервь, сейчас «иногда перебросить одну строчку в бюджете занимает месяцы».

- Я очень хорошо понимаю, что мешает строить, у меня подготовлен целый ряд законодательных инициатив, - заверил Марат Хуснуллин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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