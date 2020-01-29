СК России: инициаторам дела Голунова предъявят обвинение

Сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СК России продолжают расследование по уголовному делу, возбужденному после обнаружения наркотиков у журналиста Ивана Голунова.

- В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Главного Управления собственной безопасности МВД России, установлены и задержаны пятеро фигурантов. Это бывшие сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД России по г. Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец. Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение, - сообщила официальный представитель СК Россси Светлана Петренко.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств.

Следствию удалось установить, что подброшенные потерпевшему наркотики приобретались, хранились и перевозились полицейскими самостоятельно. Сейчас следствие решает вопрос о мере пресечения задержанным.

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