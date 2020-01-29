Известного бизнесмена обсчитали на миллион рублей с лишним в дорогом бутике в Санкт-Петербурге

Оказывается, проверять деньги не отходя от кассы надо не только на рынках, но и в дорогих бутиках мировых брендов. Питерский бизнесмен Александр Росляков зашел в магазин известного торгового дома Karl Lagerfeld за костюмом и едва не лишился одного из своих миллионов.

Поход на шоппинг крупного питерского бизнесмена, широкого известного простым людям по шоу «Секретный миллионер» Александра Рослякова, начался в торговом центре, а закончился в полицейском участке.

- Ничего не предвещало, как говорится. Был выходной день, суббота, я пошел прогуляться по «Галерее» (один из ТРК Санкт-Петербурга). - Рассказал Росляков «Комсомолке». - Зашел я в один магазин, в другой. В бутике Karl Lagefeld присмотрел себе костюм, пальто и так по- мелочи. Все вместе на 133 000 рублей. Пошел на кассу платить, и тут началось какое-то веселье.

Со стороны все выглядело как обычно и о том, что происходило по ту сторону прилавка Росляков узнал чуть позже.

- Продавец-кассир, видимо, в школе учился не очень. И с ноликами у него все плохо. Или наоборот хорошо, - шутит Росляков. - Но почему-то сначала 133 000 рублей у него стали 13 300 000. (тринадцать миллионов триста тысяч, расшифровываем, у кого тоже с нулями плохо). Но мой банк не одобрил операцию, но это я уже потом узнал. Тогда кассир понизил ставки, убрав один ноль. И у него получилась цифра 1 330 000 рублей. Эту-то сумму с меня и списали в итоге.

Чек покупки.

Миллионом больше, миллионом меньше, он же миллионер, ничего не заметит. Так, видимо, посчитали продавцы, которые не могли не узнать Рослякова, самого щедрого «секретного миллионера» за всю историю проекта. А может они действительно просто в нулях запутались.

Но на то они и миллионеры, что запутать их сложно. И деньги считать они умеют. Александр заметил ошибку тут же, стоя на кассе. Однако, возвращать списанные деньги никто не торопится.

- Я провел в этом магазине в итоге часа два. Менеджеры стали играть в игру «звонок другу», «звонок боссу», «звонок бухгалтеру». Но дело не шло и никто не взял трубку. Персонал бутика заявил, что просто не в курсе, что делать в таких ситуациях и как оформлять возврат. Хотя по сути это банальная операция возврата, что сложного?

Прошло несколько дней, но с Росляковым в итоге так никто из уполномоченных решать такие вопросы лиц не связался. Деньги тоже не вернули.

- Мои юристы готовят заявление в полицию, в Роспоребнадзор и во всех компетентные инстанции. На самом деле, в такую ситуацию мог попасть не я, который знает как отстоять свои права и свои деньги, а какой-нибудь турист. Их в Питере очень много. А иностранный турист вообще не сможет разрулить такую историю. Очень хочу, чтобы менеджеры всех магазинов в нашем городе — от «Пятерочки» до бутика Karl Lagefeld были внимательными и компетентными.

Александр Росляков известный в России миллионер, основатель транспортной компании «Онего шиппинг». До недавнего времени был не публичным человеком. Но приобрел популярность после участия в популярном шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница». Теперь его знает весь родной Питер, Владимир, где он и провел три дня в образе бездомного учителя, и еще полстраны.

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