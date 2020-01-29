2020-01-29T17:50:06+03:00
Происшествия

Известного бизнесмена обсчитали на миллион рублей с лишним в дорогом бутике в Санкт-Петербурге

133 тысяч рублей вначале стали 13 миллионами, а потом - 1,3 миллионом. Ноликом больше, ноликом меньше - кто заметит?
Дина КАРПИЦКАЯ
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Александр Росляков.Александр Росляков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Оказывается, проверять деньги не отходя от кассы надо не только на рынках, но и в дорогих бутиках мировых брендов. Питерский бизнесмен Александр Росляков зашел в магазин известного торгового дома Karl Lagerfeld за костюмом и едва не лишился одного из своих миллионов.

Поход на шоппинг крупного питерского бизнесмена, широкого известного простым людям по шоу «Секретный миллионер» Александра Рослякова, начался в торговом центре, а закончился в полицейском участке.

- Ничего не предвещало, как говорится. Был выходной день, суббота, я пошел прогуляться по «Галерее» (один из ТРК Санкт-Петербурга). - Рассказал Росляков «Комсомолке». - Зашел я в один магазин, в другой. В бутике Karl Lagefeld присмотрел себе костюм, пальто и так по- мелочи. Все вместе на 133 000 рублей. Пошел на кассу платить, и тут началось какое-то веселье.

Со стороны все выглядело как обычно и о том, что происходило по ту сторону прилавка Росляков узнал чуть позже.

- Продавец-кассир, видимо, в школе учился не очень. И с ноликами у него все плохо. Или наоборот хорошо, - шутит Росляков. - Но почему-то сначала 133 000 рублей у него стали 13 300 000. (тринадцать миллионов триста тысяч, расшифровываем, у кого тоже с нулями плохо). Но мой банк не одобрил операцию, но это я уже потом узнал. Тогда кассир понизил ставки, убрав один ноль. И у него получилась цифра 1 330 000 рублей. Эту-то сумму с меня и списали в итоге.

Чек покупки.

Чек покупки.

Миллионом больше, миллионом меньше, он же миллионер, ничего не заметит. Так, видимо, посчитали продавцы, которые не могли не узнать Рослякова, самого щедрого «секретного миллионера» за всю историю проекта. А может они действительно просто в нулях запутались.

Но на то они и миллионеры, что запутать их сложно. И деньги считать они умеют. Александр заметил ошибку тут же, стоя на кассе. Однако, возвращать списанные деньги никто не торопится.

- Я провел в этом магазине в итоге часа два. Менеджеры стали играть в игру «звонок другу», «звонок боссу», «звонок бухгалтеру». Но дело не шло и никто не взял трубку. Персонал бутика заявил, что просто не в курсе, что делать в таких ситуациях и как оформлять возврат. Хотя по сути это банальная операция возврата, что сложного?

Прошло несколько дней, но с Росляковым в итоге так никто из уполномоченных решать такие вопросы лиц не связался. Деньги тоже не вернули.

- Мои юристы готовят заявление в полицию, в Роспоребнадзор и во всех компетентные инстанции. На самом деле, в такую ситуацию мог попасть не я, который знает как отстоять свои права и свои деньги, а какой-нибудь турист. Их в Питере очень много. А иностранный турист вообще не сможет разрулить такую историю. Очень хочу, чтобы менеджеры всех магазинов в нашем городе — от «Пятерочки» до бутика Karl Lagefeld были внимательными и компетентными.

Александр Росляков известный в России миллионер, основатель транспортной компании «Онего шиппинг». До недавнего времени был не публичным человеком. Но приобрел популярность после участия в популярном шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница». Теперь его знает весь родной Питер, Владимир, где он и провел три дня в образе бездомного учителя, и еще полстраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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