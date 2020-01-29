«Мы еще не закончили нашу «экспансию»: руководитель студенческой олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара о развитии проекта

В 2019–2020 учебном году Всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал» проводится в третий раз. Участие в ней принимают студенты из всех регионов России. Проект еще молод, но уже успел завоевать доверие молодежи: в этом году организаторы получили более 675 тысяч регистраций на олимпиаду.

Соревнования «Я – профи» проводятся при поддержке Яндекса – технического партнера олимпиады. Мы поговорили с руководителем «Я – профессионала» Валерией Касамара, узнали о жизни проекта и его задачах на ближайшие пару лет.

Валерия, про олимпиаду «Я – профи» знают многие студенты. Но есть и те, кто прочтет о ней впервые. Как бы вы кратко описали проект?

Я бы сказала, что олимпиада – это, во-первых, возможность для молодых людей проявить себя и начать карьеру в известной компании. Во-вторых, это площадка, где вузы и компании встречаются, чтобы научиться работать сообща.

Главные наши бенефициары – это студенты. «Я – профи» задумывался как проект, который позволит ребятам попасть на профильные стажировки, получить полезный опыт, а еще – важную строчку в резюме. С таким багажом гораздо проще бороздить просторы рынка труда в поисках работы мечты.

Но победители «Я – профи» могут выиграть не только стажировку?

Да, дипломанты могут получить льготы при поступлении на следующую ступень обучения – в магистратуру, аспирантуру или ординатуру. А медалисты, набравшие самые высокие баллы, получают денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Все эти призы помогают олимпиаде быть работающим социальным лифтом для студентов. И у них есть выбор. Можно выйти на стажировку и своим трудом доказать работодателю, что на тебя можно делать ставку. И получить в итоге выгодное предложение о работе.

А можно воспользоваться льготами и поступить в престижный университет. Что касается денежной премии – это приятный бонус, который медалисты тратят на свое усмотрение. Хотя многие вкладывают эти деньги в свое развитие: покупают нужное для работы оборудование, оплачивают разные образовательные курсы.

А как привлекать людей к таким проектам?

Ну, самое простое – надо показать, что они действительно работают. Мы стараемся рассказывать о дипломантах, которые добились успеха благодаря олимпиаде. Некоторые из них трудятся сегодня в ВТБ, Лукойле, Трубной металлургической компании. Эти истории здорово мотивируют студентов, потому что наглядно показывают, что всё в наших руках. И в головах, конечно.

Кроме того, мы развиваем проект с учетом пожеланий от наших участников. В этом году мы добавили новые направления, например, туризм, агрономию, востоковедение, транспорт. То есть в третьем сезоне к нам пришли студенты этих учебных программ, а раньше их специальностей просто не было в списке.

А иногда на олимпиаду регистрируются по совершенно неожиданным причинам. Золотая медалистка направления «Педагогика» Анна Головина рассказала, что о «Я – профи» узнала от бабушки, увидевшей рекламу по телевизору.

Еще интересная история: в прошлом сезоне золотую медаль по «Биотехнологиям» выиграла Софья Замалутдинова. Об олимпиаде ей рассказал муж Алексей. Сначала он зарегистрировался сам, а потом уговорил участвовать супругу.

Вы не раз говорили, что современная молодежь не спешит выходить на работу и даже на стажировки. Почему?

Тут есть несколько причин. Во-первых – мы уже говорили про это – несоответствие того, чему учат в вузе, тому, что требует от тебя руководитель.

Во-вторых, это особенности поколения. Увы, современные молодые люди взрослеют позже, чем взрослели мы. Наверное, в глобальном смысле это неплохо: продолжительность жизни увеличивается, улучшается ее качество. Следовательно, люди работают дольше и, вероятно, имеют право выйти на работу позже, «дозреть».

Но пока на деле получается, что многие студенты просто не приучены к самостоятельности. Родители, пережившие 90-е, стараются обеспечивать их, ограждать от неприятностей и дать возможность «отодвинуть» взрослую жизнь, поучиться подольше. А когда все-таки настает время искать работу, безоблачное время заканчивается. От сотрудника требуют ответственно относиться к делу, выполнять задачи в срок, договариваться, находить общий язык с коллегами.

А насколько компании заинтересованы в студентах, которые еще не имеют опыта работы?

Я за последние три года много общалась с работодателями. Так вот, они готовы брать вчерашних студентов, готовы их образовывать. Под чутким руководством ребята вырастают в крутых специалистов, заточенных на работу в конкретной сфере, даже в конкретной компании. Они могут привносить новые идеи, свежий взгляд на, казалось бы, рутинную работу. Поэтому, когда молодые сотрудники готовы учиться, а руководители – учить, от стажировки выигрывают обе стороны.

Какие задачи ставят перед собой организаторы олимпиады на будущее?

Мы еще не закончили нашу «экспансию»: хотелось бы охватить все основные образовательные программы, чтобы у студентов разных специальностей были равные возможности. Так что перечень олимпиадных направлений еще будет меняться.

«Экспансия» касается и компаний. Каждый сезон к нам присоединяются новые крупные игроки. В первый год компаний-партнеров было чуть больше 60, сегодня – более 300. Среди них Сбербанк, ВТБ, ТМК, Росатом. Вот уже третий год техническим партнером олимпиады является Яндекс. Благодаря ему наш отборочный этап проводится онлайн, и участникам не надо никуда ехать, чтобы попробовать свои силы в олимпиаде. С этого года к нам присоединился Россельхозбанк. Мы продолжим активную работу с ними и постараемся наладить контакт работодателей и студентов в масштабах страны.

КСТАТИ

«ВУЗЫ И КОМПАНИИ ЖИВУТ ОБОСОБЛЕННОЙ ЖИЗНЬЮ»

Сегодня многие университеты, к сожалению, не готовят студентов к реальной работе. Им преподают массу теории, но до практики дело доходит не всегда. Получив диплом и устроившись по специальности, выпускники добирают нужные умения на работе. Так происходит, потому что и вузы, и компании живут обособленной жизнью.

Чтобы учебная программа была приближена к реалиям индустрии, нужно наладить диалог между сторонами: компании должны приходить в университеты и рассказывать о себе, о тех задачах, которые решают сотрудники, брать студентов на стажировки, общаться с ними. А университеты должны идти в ногу со временем: модернизировать программы, вводить новые дисциплины, в конце концов, не вести занятия по устаревшим учебникам.

Олимпиаду организуют совместно 26 ведущих вузов и более 300 крупных компаний страны. Они составляют и проверяют задания, вместе проводят очный этап олимпиады. Эта работа объединяет, показывает, в каком направлении двигаться.

«ОТКАЗАЛСЯ ОТ СТАЖИРОВКИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ВЕРТОЛЕТ»

Проблема в том, что научиться этому всему можно только на практике. А практика, стажировки иногда пугают студентов, как уколы – маленьких детей. Конечно, далеко не все молодые люди такие. Среди наших дипломантов есть образованные серьезные профессионалы, которых готовы отрывать с руками. А есть те, кто отказывается от оплачиваемой стажировки в другом городе, потому что компания не предоставляет вертолет, чтобы добраться до нужного места (и это реальный случай!).

Проблема существует, и мы стараемся ее решать. Наши стажировки постепенно знакомят молодежь с работой, а работодателей – с молодежью, и они тоже учатся договариваться.

ВАЖНО

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ – ОПОРА НАШЕЙ СТРАНЫ»

Вообще так работает не только олимпиада, но и еще более 20 проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это, например, «Лидеры России», «Мой первый бизнес», «Абилимпикс» и так далее. Я не первый год с интересом наблюдаю за тем, как растет интерес россиян к этим проектам. Уже сейчас понятно, что это правильная для государства инициатива. Талантливых людей надо поддерживать – это опора нашей страны.