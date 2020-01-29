«Психологически она не справляется самостоятельно с болезнью»: Любовь Успенская сделала заявление о здоровье дочери

Осенью 2018 года единственная дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна попала в жуткую аварию.

Девушка упала с велосипеда и получила тяжелые травмы во время прогулки в Коста-Рике. По словам Любови, ее дочь перенесла несколько тяжелых операций и отдалилась от семьи.

Любовь Успенская решила рассказать о своей трагедии поклонникам, дабы прекратить сплетни, которые курсируют о здоровье ее ребенка в Сети.

- Дорогие друзья! Мне тяжело (как артисту и в первую очередь как матери) делать такого рода заявления, — обратилась к поклонникам через «КП» Любовь Успенская. - Реагировать на бесконечные обсуждения и слухи относительно состояния здоровья моей дочери каждый раз достаточно тяжело и отнимает много душевных и физических сил. Но не реагировать, как матери, пытающейся справиться практически в одиночку со своей трагедией — ещё сложнее.

Конечно же, меня окружают замечательные друзья и люди, которые нас поддерживают, но все остальные в социальных сетях и СМИ заставляют не только меня, но и моих близких чувствовать боль. Я знаю, что не могу остановить это на благо своей дочери. Так уж устроен мир. Некоторым людям невозможно остановиться и не лить грязь в виде сплетен и интриг. К сожалению, кто чем полон, то и отдаёт.

Я лишь хочу попытаться перекрыть весь этот поток лжи и негатива правдой. Какой бы горькой она не была. Это моя правда. И я с этим живу. Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. И я всячески пыталась помочь ее организму бороться с этим. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата. Мои попытки закрыть ее от общества, которое не всегда доброе - оказались безуспешными. Я старалась сделать все, что может сделать любящий человек, но я не всесильна. И я прошу вас, если не помочь, то прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери. Остановить сплетни и обсуждения, которые так задевают ее и заставляют делать абсурдные вещи. Нужно понимать, что это ранит ее и отягощает и без того психологически - неадекватное состояние, которое мы пытаемся хоть немного поправить. Ведь она все это читает, смотрит и конечно же, неадекватно реагирует на весь поток этого негатива. Публичным людям всегда достаётся больше. Нам не укрыться от мира сплетен и интриг, но можно попытаться отстаивать правду и бороться за своих близких. Я люблю свою дочь и буду делать все возможное, чтобы она была счастлива, - подчеркнула Любовь Успенская.