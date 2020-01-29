Кого дразнит сериал «Новый папа»?

После любого великого фильма его поклонники разделяются на две партии. Одни говорят - нам мало, мы хотим еще. Вторые - это было гениально, сожгите второй том. Побеждают обычно требующие продолжения, на их стороне продюсеры, прокатчики и вообще все, кто заработал на первой части.

Паоло Соррентино не устоял. И взялся за продолжение «Молодого папы». Правда, сериал «Новый папа», строго говоря, отдельное произведение. Но все же понимают...

Первые серии (финальные эпизоды еще не показаны) так и не дали ответа на главный вопрос - а надо ли было за это браться? Удивительного настроения «Молодого папы» тут нет. Есть попытки сделать, «как там», но не всегда удачные. Расшатанный, неуловимый сюжет первого фильма поддерживался совершенно невероятным ощущением сказки, в которую попадает зритель. Ты как-то запросто начинаешь верить в чудеса. И это так похоже на истинно религиозное чувство.

Это который же Пий?

К «Новому папе» мы подошли уже с готовностью к такому художественному приему. По второму разу он действует не так безотказно. Но все-таки действует.

Соррентино продолжает играть в имена. Ленни Белардо в «Молодом папе» взял себе имя Пий XIII. Имя папы это всегда манифест. Оно обязательно несет в себе намек на личность или на политический курс. Имя Пий точно обладает вполне определенным смыслом. Последний реальный пара с этим именем (Пий XII) умер в 1958 году.

Пий XII (1939-1958) был папой в время Второй мировой войны. Все ужасы этого времени требовали оценки понтифика. О роли Пия и католической церкви в этот сложный для человечества период есть разные мнения. Коммунизм он осуждал, помощь Советскому союзу тоже. С началом «холодной войны» Пий XII по-прежнему занимал консервативную, антисоветскую позицию. С его смертью закончилась так называемая «эпоха Пиев». Папы с этим именем (от Пия VII до Пия XII), и чаще всего консерваторы, занимали престол святого Петра с 1775 года с некоторыми перерывами.

"Новый Папа" Джон МалковичФото: кадр из фильма

Ведь имя ему - францисканец

В «Новом папе» человек, сменивший находящегося в коме Пия XIII, взял имя Франциска Второго. В реальности Франциск Первый, напомним, занимает папский престол в настоящее время. Аргентинский монах-иезуит был избран в 2013 году. Артист Марчелло Ромоло, сыгравший в сериале Франциска Второго даже внешне очень похож на действующего папу. Имя Франциск для католиков ассоциируется с Франциском Ассизским, святым XIII века, основателем нищенствующего ордена францисканцев. Выбор такого имени для первого папы у новом проекте Соррентино безусловно намек на действующего главу католической церкви.

Но тут возникает вопрос - а когда, собственно, происходит действие фильма. «Молодой папа» указывал лишь одного предшественника Пия XIII - Иоанна Павла Второго, папы польского происхождения, который занимал кресло понтифика до 2005 года и пользовался огромным авторитетом в мире. Вполне можно было предположить, что мы наблюдаем за альтернативной историей наших дней.

Но в «Новом папе» четко обозначен год действия. На могиле одного из героев указан год смерти - 1985. И настойчиво произносится, что прошло ровно 40 лет. То есть в «Новом папе» действие происходит в 2025 году.

Молодой папа - тизер.

Папы просто так не умирают?

В сериале Франциск Второй быстро и загадочно умирает. На его место выбирают очередного папу. На этот раз героя Джона Малковича. И он берет имя Иоанн Павел III. Ясно, что мы снова возвращаемся к наследию Кароля Войтылы. Но тут намек и на Иоанна Павла Первого. Кардинал Альбино Лучани был избран папой 26 августа 1978 года. А умер он всего через месяц - 28 сентября 1978 года. От инфаркта. Эта смерть мгновенно обросла множеством слухов и теорий заговора. Тем более, что сразу после интронизации Иоанна Павла Первого, 5 сентября умер глава делегации РПЦ, 48-летний митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов). И тоже от инфаркта.

Тогда, в 1978 году, новый папа взял себе имя в память о предшественнике - Иоанн Павел II.

Иоанн Павел II пользовался громадным авторитетом в миреФото: REUTERS

На острове хорошая погода?

Даже если согласиться с тем, что действие происходит в 2025 году, политическая повестка очень близка к сегодняшней. Теракты, мигранты, Брекзит. Новый папа (Джон Малкович) постоянно на связи с актрисой-герцогиней Меган Маркл. Причем сериальная Меган постоянно спрашивает у героя Малковича советов «что надеть». Британская тема в «Новом папе» подчеркивается отсылками к кардиналу Джону Генри Ньюмену (1801-1890). Этот религиозный деятель, мыслитель, отошел от англиканской церкви и перешел в католичество. Он оказал огромное влияние на религиозную жизнь Великобритании в XIX веке. 13 октября 2019 года Ньюмен был канонизирован папой Франциском. Борьба между самостоятельной англиканской и католической церковью, частью которой был Ньюмен, вполне может рассматриваться и с позиций Брекзита - должна ли Англия быть «островом» или все-таки частью единой Европы.

Конечно, не из-за намеков от Соррентино стоит смотреть «Нового папу». Но это же тоже очень интересно. А что заметили вы?