Премьер Мишустин: Короновируса в России нет

В этот четверг, 30 января, состоялось заседание правительства России. Премьер Михаил Мишустин начал с того, что обсудил страшную болезнь современности — короновирус из Китая.

- На сегодняшний момент на территории Российской Федерации ни одного случая заболевания короновирусом не зафиксировано, - сказал он. - Конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Президент провел соответсвующее совещание на эту тему. И мы докладываем ему в ежедневном режиме. И я также провел совещание о комплексе мер по предупреждению короновирусной инфекции и готовности нашей системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Также Мишустин напомнил, что был создан специальный штаб для борьбы с короновирусом.

- Для коодинации этой работы было подписано распоряжение, чтобы создать этот штаб, - пояснил премьер. - Его возглавила Татьяна Голикова он работает в круглосуточном режиме. Главная наша ценность — это здоровье наших граждан. И я вас попрошу, Татьяна Алексеевна, в ежедневном режиме информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые принимает правительство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757592" frameborder="0"></iframe> Путин провел совещание по предупреждению коронавируса.

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