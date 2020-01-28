Коронавирус в Китае показал — к грядущей реальной эпидемии мир не готов

С этим «Новым коронавирусом 2019» настал мой «звездный час»: во всех новостях это тема номер один, прямо сводки с фронта! Столько заболело там, столько госпитализировано сям, столько умерло, столько подтвердилось, а столько - не подтвердилось. Все журналисты хотят получить комментарии очно или заочно, сплошные звонки. Я и сам очень плотно слежу за ситуацией: выходят номера Lancet, British Journal of Medicine, Journal of American Medical Association полностью посвящённые анализу ситуации с Новым китайским короновирусом. Публикации довольно взвешенные, без панических ноток непрофессиональной прессы. И мой вывод: если рассматривать сегодняшнюю ситуацию, как масштабные учение перед грядущей реальной эпидемией, то они показывают то, что мир к ней не готов. Это все хорошо для коронавируса, который довольно неохотно передаётся от человека к человеку, для Эболы, которая передаётся и вовсе с трудом, но совершенно не годится, если появится какой-нибудь новый вирус с высокой контагиозностью. А он появится и довольно скоро. И будет это скорее всего новая, неизвестная нам разновидность вируса гриппа, который мутирует у домашних животных и приобретёт способность поражать людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

Если «ленивый» коронавирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим, как случаи расползаются по миру, то, что мы сможем противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа, который способен за месяц поразить миллионы людей? Проблема ещё и в том, что вакцину после выявления генома неизвестного доселе вируса мы сможем сделать не ранее, чем за 3 месяца. В 1919 за первые 3 месяца умерло уже 30 млн людей.

Тепловизор на отлёте и прилете? Не смешите меня, ну выявили вы заболевшего, ну изолировали всех пассажиров самолета, а ничего, что этот заболевший перед вылетом 3 часа по аэропорту ходил и заражал окружающих? Которые разлетелись по миру, здоровые пока, с нормальной температурой. И через 5 дней обратившиеся в поликлиники тех городов, куда прилетели. А в них будет, как пример с Эболой в США - дали такому больному аспирин и отправили домой с ОРЗ.... Изолировали куда? Заперли в отдельной палате? Должен быть бокс с отдельной системой вентиляции и отрицательным давлением воздуха в помещении. И эти наивные маски у пассажиров и репортеров.... Та маска, которая может хоть что-то остановить - очень дорогое и высокотехнологичное изделие, но и оно против вируса имеет больше психологический эффект.

Тепловизор изучает температуру пассажиров, прибывших из Китая.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Метод есть и он известен с древности: полная изоляция очага заражения до полной его ликвидации. Город или район блокируется, останавливается общественный транспорт, запрет выхода на улицу, никаких аэропортов и вокзалов. Ах там 148 российских граждан?! И 240 американцев? Французы? Им также полный запрет на выезд и передвижение, никаких исключений, вирус не знает границ и национальностей. Права человека? Самое главное право людей - право на жизнь. Вспомните опять же испанку, как полыхнуло тогда с передвижением войск и масс переселенцев. Значит не повезло, значит надо сидеть и ждать, нет вариантов. Проблема в том, что новый вирус грядущей эпидемии зародится в странах Азии или Африки. И если сегодня Китай ещё способен на самостоятельные жёсткие меры, то что мы хотим от нищих африканских стран с их разрухой и междоусобными войнами?! Надо иметь международный алгоритм действий на случай угрозы эпидемий. Неполиткорректный. С подчинением самолюбия местных властей интересам всех. Очаг, эпидемия, затлело- международные силы по предварительному соглашению со странами, где возможен потенциал новой эпидемии (они известны), участвуют в полной блокировке очага до его ликвидации. Сегодня ситуация показывает нам, что если бы это был не относительно слабый коронавирус, а что-то вроде кори или специфической мутации гриппа, то сейчас бы по Земле полыхало. Почитайте Б. Вербера «Третье человечество», там все показано очень реалистично. Мороз по коже от того, что это абсолютно реальный сценарий.

Источник: личная траница в соцсетях

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Случись эпидемия коронавируса в России — нам не спастись

Сергей МАРДАН

Новостные сюжеты из Китая сегодня выглядят словно кадры из фильмов про зомби-апокалипсис. Карантин вводится в огромных городах миллионниках, армия и врачи в костюмах биологической защиты разворачивают мобильные госпитали, специальная техника проводит дезинфекцию целых городских кварталов. (подробности)

Карта распространения коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и правда о новом коронавирусе: он всегда вызывает воспаление легких, но можно сделать прививку и повысить иммунитет

Счет заразившихся новым коронавирусом уже идет на тысячи человек, инфекция выбралась за пределы Китая и замечена в 14 странах. Интернет полон видеороликов, напоминающих кадры из фильмов-катастроф. В соцсетях появляются версии одна страшнее другой. И, хотя случаи завоза коронавируса в Россию до сих пор не зафиксированы, люди уже бросились закупать медицинские маски. Аптеки радуются росту продаж иммуномодуляторов и противовирусных лекарств… (подробности)

Записки из очага эпидемии опасного коронавируса: Личные авто запрещены, все продукты обрабатывают спиртом

Семейная пара из Донецка рассказала «КП», как живет китайский город – источник короновируса. От него уже погибло 80 человек, а 100 миллионов китайцев блокированы армией в мегаполисах страны (подробности)