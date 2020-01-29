"При вирусной атаке температура повышается сразу до 39": Что делать при подозрении на коронавирус

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в эифре радио "Комсомольская правда" о том, что делать при симптомах коронавируса, кто находится под наибольшей угрозой и что стоит делать в первую очередь, чтобы не распространить заболевание на окружающих.

1. Самыми уязвимыми для вируса становятся пожилые люди, чей иммунитет ослаблен и дети, чей организм ещё не окреп. Также под угрозой вируса оказываются те, чьё здоровье ослаблено, но им приходится продолжать передвигаться по городу в общественных местах.

2. Главное условие для остановки распространения вируса - остаться дома при любом недомогании.

3. Чтобы не подвергать окружающих опасности, при температуре и первых признаках ОРВИ следует сразу вызвать врача, не выходя в поликлинику.

4. Не следует принимать жаропонижающие препараты, поскольку один из главных признаков вирусной пневмонии - резкое повышение температуры до 39 градусов. Температура тела в 38 градусов - нормальна для борьбы иммунитета с недугом и не стоит её снижать.

5. Коронавирус - это скопление вирусов, пять из которых агрессивны, а остальные лечатся без осложнений.

6. Важно полностью исключить самолечение и сразу обратиться к врачу, поскольку коронавирус страшен именно осложнениями, такими как пневмония. Их может спровоцировать пребывание в общественных местах и отсутствие должного лечения.

- Коронавирус – это не один вирус, их много. Пять всего таких агрессивных, а все остальное – вирусы вполне нормально лечатся и не дают осложнений. Страшное при любой вирусной атаке – это осложнение, которое дает коронавирус, - подчеркнула врач-терапевт Людмила Лапа.

Напомним, что коронавирус нового типа распространился в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В январе 2020 власти Китая изолировали два города, в которых было диагностировано наибольшее число заболевших.

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