Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем и закрывает границу в пяти регионах

В Доме правительства в Москве прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ.

Глава штаба, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о введении новых мер для защиты нашей страны от инфекции.

- Закрыта сухопутная граница России с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока: Приморский край, Забайкалье, Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область.

При этом будет обеспечиваться возвращение россиян из Китая с соблюдением санитарных мер. И сохранится возможность выезда китайских граждан в КНР.

- С 0 часов 31 января приостанавливается железнодорожное сообщение с Китаем. В расписании останутся только поезда Москва-Пекин, Пекин-Москва, которые ходят дважды в неделю.

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- Российским вузам предложат довести до сведения обучающихся в них китайских студентов, выехавших в КНР, о продлении каникул до 1 марта (чтобы до этого времени ребята оставались на территории Китая и не возвращались в РФ).

- В течение ближайших двух дней Минтранс и МИД оценят ситуацию по количеству граждан России, которые находятся в КНР и планируют вернуться. После этого будет принято решение о режиме воздушного сообщения с Китаем и возможности новых ограничений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757572" frameborder="0"></iframe> Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

Также представители штаба сообщили, что у Роспотребнадзора есть возможность быстрого наращивания количества тест-систем для анализа на коронавирус нового типа. Имеющихся сейчас тестов хватает на 50 тысяч анализов в неделю. Если понадобится, количество будет увеличено до 250 тысяч анализов в неделю.

ЦИФРЫ

65 537 лиц, контактировавших с больными, зафиксировано в КНР, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

59 990 человек из них находятся под наблюдением.

Около 5 млн человек успело выехать из Уханя после начала вспышки инфекции до того, как были закрыты границы города. Учитывая, что симптомы инфекции могут проявляться в легкой форме, велика вероятность завоза коронавируса в Россию, отметила Голикова.

На сегодня известно, что болезнь дает тяжелые осложнения у 17 - 18% пациентов.

Среди умерших (летальность по последним данным - около 3%) только люди старшего возраста с хроническими болезнями.

Средний возраст умерших - 73 года.

Тяжелая форма чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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