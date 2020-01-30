Коронавирус проник в Северную Европу на плечах туристов

Итак, новый китайский коронавирус пришел-таки на север Европы. Пока норвежские, шведские и датские власти убеждали население в низкой вероятности заражения — “мол, где мы, а где Китай” — новая инфекция появилась там, где в обычное время больше всех зарабатывают на туристах из Поднебесной — в Финляндии. На праздник нового года Крысы только в Лапландии ожидалось 8 тысяч китайцев, так что появление коронавируса здесь было лишь вопросом времени.

В 2018 году (данные за 2019 еще не опубликованы) эту страну посетили 450 тысяч граждан КНР и потратили там 413 млн евро. Финны хорошо себя разрекламировали в китайском интернете: с каждым годом гостей приезжает все больше и, по прогнозам, через 10 лет в стране Суоми будет ежегодно отдыхать уже 1,5 миллиона китайцев. В понедельник (что характерно — уже после праздника) Финляндия и Китай принудительно остановили организованные туристические потоки, но, как оказалось, было уже поздно. Изолирована 32-летняя туристка с подтвержденным диагнозом, под подозрением еще 15 человек, которыми просто не повезло оказаться рядом.

Можно смело предположить, что число побывавших с ней в контакте во время поездки наверняка занижено. Известно, что в столицу финского Севера она прилетела с пересадкой в Хельсинки, успев по пути покашлять на многих — экипажи самолетов, пограничников, соседей по салону, кафе, трансферу. Впрочем, в финскую столицу она могла тоже прилететь не прямым рейсом: наряду с Хельсинки китайским окном в Европу считается Москва. Если это так, то в контакте с зараженной туристкой побывало гораздо больше людей в нескольких странах, включая нашу.

Автор этих строк сам недавно летел рейсом одной российской авиакомпании, и оказалось, что рейс был совместным с крупным китайским авиаперевозчиком, с одним из центров в том самом Ухане. Половина пассажиров прибыла явно из Китая, причем в масках были единицы. Остальные вели себя как обычно, хотя вирус уже бушевал вовсю. В самолете также летели маленькие дети и пожилые люди. Ничего личного, просто бизнес?

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Финны говорят, что страна готова к борьбе с вирусом. Отменены рукопожатия и даны рекомендации кашлять в локоть, а не в кулак. Шведские врачи советуют заболевшим после поездки в Китай не приходить в больницу, а вызывать врачей на дом. К слову, прагматичные норвежцы не спешат вывозить из Китая своих соотечественников, как датчане. Полутора сотням норвежских студентов, учащихся в китайских вузах, рекомендовано оставаться на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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