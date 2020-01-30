2020-01-30T13:02:09+03:00
В мире

Коронавирус проник в Северную Европу на плечах туристов

Турпоток остановлен, но время упущено
Алексей ВАРЕНОВ
Поделиться:
Новая инфекция появилась там, где в обычное время больше всех зарабатывают на туристах из Поднебесной — в Финляндии.Новая инфекция появилась там, где в обычное время больше всех зарабатывают на туристах из Поднебесной — в Финляндии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Итак, новый китайский коронавирус пришел-таки на север Европы. Пока норвежские, шведские и датские власти убеждали население в низкой вероятности заражения — “мол, где мы, а где Китай” — новая инфекция появилась там, где в обычное время больше всех зарабатывают на туристах из Поднебесной — в Финляндии. На праздник нового года Крысы только в Лапландии ожидалось 8 тысяч китайцев, так что появление коронавируса здесь было лишь вопросом времени.

В 2018 году (данные за 2019 еще не опубликованы) эту страну посетили 450 тысяч граждан КНР и потратили там 413 млн евро. Финны хорошо себя разрекламировали в китайском интернете: с каждым годом гостей приезжает все больше и, по прогнозам, через 10 лет в стране Суоми будет ежегодно отдыхать уже 1,5 миллиона китайцев. В понедельник (что характерно — уже после праздника) Финляндия и Китай принудительно остановили организованные туристические потоки, но, как оказалось, было уже поздно. Изолирована 32-летняя туристка с подтвержденным диагнозом, под подозрением еще 15 человек, которыми просто не повезло оказаться рядом.

Можно смело предположить, что число побывавших с ней в контакте во время поездки наверняка занижено. Известно, что в столицу финского Севера она прилетела с пересадкой в Хельсинки, успев по пути покашлять на многих — экипажи самолетов, пограничников, соседей по салону, кафе, трансферу. Впрочем, в финскую столицу она могла тоже прилететь не прямым рейсом: наряду с Хельсинки китайским окном в Европу считается Москва. Если это так, то в контакте с зараженной туристкой побывало гораздо больше людей в нескольких странах, включая нашу.

Автор этих строк сам недавно летел рейсом одной российской авиакомпании, и оказалось, что рейс был совместным с крупным китайским авиаперевозчиком, с одним из центров в том самом Ухане. Половина пассажиров прибыла явно из Китая, причем в масках были единицы. Остальные вели себя как обычно, хотя вирус уже бушевал вовсю. В самолете также летели маленькие дети и пожилые люди. Ничего личного, просто бизнес?

Четыре случая коронавируса зарегистрировано в Германии.

Финны говорят, что страна готова к борьбе с вирусом. Отменены рукопожатия и даны рекомендации кашлять в локоть, а не в кулак. Шведские врачи советуют заболевшим после поездки в Китай не приходить в больницу, а вызывать врачей на дом. К слову, прагматичные норвежцы не спешат вывозить из Китая своих соотечественников, как датчане. Полутора сотням норвежских студентов, учащихся в китайских вузах, рекомендовано оставаться на месте.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мишустин закрыл границу с Китаем из-за короновируса

Это коснется отдельных регионов. Так пытаются не пропустить вирус в Россию (подробности)

Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

В ведомстве также заявили о том, что новый коронавирус может вызвать заражение крови (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Записки из очага эпидемии опасного коронавируса: Личные авто запрещены, все продукты обрабатывают спиртом
Семейная пара из Донецка рассказала «КП», как живет китайский город – источник короновируса. От него уже погибло 80 человек, а 100 миллионов китайцев блокированы армией в мегаполисах страны [фото, видео, инфографика]
Коронавирус мог вырваться из секретной лаборатории, где создавали биологическое оружие для Китая
Институт вирусологии, участвовавший в разработке китайского биологического оружия, открыли в Ухане пару лет назад. Неужели его деятельность стала причиной распространения болезни?
Китайцы больше никуда не поедут: из-за коронавируса им запретили путешествия за рубеж
Такого еще не было: гражданам Поднебесной закрыли продажи всех туров, в том числе и внутри страны. Закрыта Великая Китайская стена, Запретный город в Пекине, “Диснейленды” в Шанхае и Гонконге
Новости 24