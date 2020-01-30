2020-01-30T12:34:02+03:00
Общество

Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

В ведомстве также заявили о том, что новый коронавирус может вызвать заражение крови
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавирусаМинздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавирусаФото: REUTERS
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Министерство здравоохранения России опубликовало временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.

Так, в ведомстве на данный момент рекомендуют пока три препарата для лечения коронавируса. Российские специалисты предложили лечить вирус из Китая препаратами Рабавирин, рекомбинатный интерферон бета lb и Лопинавир/Ритонавир.

К слову, первый препарат применяют для лечения Гепатита С, второй уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных склерозом. Последнее лекарство часто применяется при лечении ВИЧ-инфекции.

В Минздраве заявили, что коронавирус может вызвать заражение крови.

- Заболевшего коронавирусом при транспортировке не смогут сопровождать родственники, - также следует из "методички", разработанной ведомством.

По словам медиков, на данный момент различают легкие, средние и тяжелые формы коронавируса. При этом, как отметили в Минздраве, средний возраст пациентов в китайском городе Ухань составляет около 41 года. Наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожилого возраста (60 лет и старше).

Однако в Минздраве отметили, что сведения о клинических особенностях, профилактике и лечении нового коронавируса в настоящий момент пока ограничены.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии загадочного происхождение. Позже выяснилось, что ее возбудителем был коронавирус. За несколько дней он распространился за пределы Китая. Так, случаи заражения были зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что китайские врачи нашли 30 лекарств, которые эффективны при лечении коронавируса. Из них 12 препаратов - из числа антиретровирусных препаратов, которые применяются при профилактике ВИЧ. Об этом экс-главсанврач Геннадий Онищенко рассказал "Комсомолке".

Путин провел совещание по предупреждению коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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