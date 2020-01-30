Помощник Сергея Соловьева: «Счета режиссера не арестованы, и квартиру за долги не отняли»

В СМИ появилась информация, что режиссёр Сергей Соловьёв попал в больницу с инсультом из-за долга в 36 миллионов после того, как приставы арестовали его счета.

Лет десять назад автор "Ассы" задумал снимать фильм «Елизавета и Клодиль». Это история о том, как в начале ХХ века две девочки, русская и француженка, из очень обеспеченных семей сбежали из дома, испугавшись страстей, революций и войн. Конечно, исторические катаклизмы их не миновали…

Минкульт выделил на съемки фильма 25,5 миллиона. Но съемки затянулись, проект оказался долгоиграющим. Как говорил режиссер в интервью «КП»: «Фильм почти готов, процентов на восемьдесят. Всех дел - найти немного денег и картина будет закончена».

Именно в это время Минкульт решил вернуть свои деньги, плюс накинуть за просрочку (9 млн) и дополнить штрафом (ещё 1 миллион). По слухам, личный счёт и активы компании Сергея Соловьёва оказались заблокированы. Это доконало режиссера, и он попал в больницу.

Сергей Александрович действительно уже три недели находится в больнице – то в реанимации, то в обычной палате. Но он был госпитализирован вовсе не из-за долгов перед Министерством культуры.

- Из-за сахарного диабета у него образовалась трофическая язва на ноге. Вначале мы из дома ездили на перевязки, - рассказал нам помощник режиссера. – Но неожиданно у Сергея Александровича поднялась температура. Мы решили не рисковать, сели в машину и поехали с ним в больницу. Ему сделали операцию на ноге. Операция была серьезная, но ногу удалось сохранить. Теперь каждые два дня ему делают перевязку - в реанимации под анестезией. Чувствует он себя не очень хорошо, переживает, хочет покинуть больницу. А этого делать категорически нельзя.

В начале марта откроется кинофестиваль в Ханты-Мансийске «Дух огня». Сергей Соловьев его бессменный президент. Он продолжает готовиться к фестивалю даже в больнице. Так что пока держится, шутит. С врачами в основном общается Татьяна Друбич (бывшая жена Соловьева, в которой он сохранил прекрасные отношения даже после развода – Ред.). Врачи говорят, что в больнице он пробудет еще минимум две недели. К сожалению, пока он не встает на ноги. Ему нужно потихоньку расхаживаться. Но он не чувствует уверенности и не хочет вставать с постели. Это затягивает процесс выздоровления.

- В сети пишут, что у Сергея Александровича был инсульт…

- Нет, инсульта не было.

- А что с долгами перед Минкультом?

- Это полная чушь! Ерунда. У него нет долгов. Действительно год назад из-за того, что проект «Елизавета и Клодиль» не был завершен, шли судебные тяжбы из-за денег, выделенных на съемки фильма. Хотя долг был давно погашен, но документ, свидетельствующий об этом, потерялся. На какое-то время были наложены ограничительные меры на московскую квартиру Соловьева на улице Большая Бронная. Но потом все платежки нашлись. Теперь ограничения на квартиру сняты. Все вопросы решены. Счета Сергея Александровича не арестованы. Он планирует фильм доснять.