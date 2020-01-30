Чужое, но свое: Российские звезды, которых обвиняли в плагиате

Недавно французский композитор Дидье Маруани, известный по легенде спэйс-диско конца 70-х – группе Space, проиграл очередной суд Филиппу Киркорову. Еще с 2016 года Маруани пытается доказать, что композиция Киркорова «Жестокая любовь» является плагиатом его песни «Symphonic Space Dream». Но ничего у француза не выходит – мало того, однажды он даже оказался в полицейском участке из-за подозрений в вымогательстве.

Мы решили вспомнить, какие песни российских артистов в разное время вызывали обвинения в плагиате – как справедливые, так и не очень.

1. Филипп Киркоров – «Ой, мама, шика дам» (1998)

Корни этой песни меломаны находили в композиции турецкого певца Таркана «Sikidim» («Двигай телом») - с почти идентичной мелодией и созвучными первой строке припева словами «Oynama k d m k d m». Впервые она была выпущена в 1994 году под названием «Hepsi Senin Mi?» Интересно, что как отдельный сингл под названием «Sikidim» Таркан эту песню выпустил сразу после киркоровского «кавера», в 1999-м – и она сразу стала занимать заметные позиции в европейских чартах (выше всего поднялась в Бельгии – до 6-го места).

Улип Киркорова "Ой, мама, шика дам" снимался в Турции. Фото: кадр видео.

Но поссорился Таркан из-за этой песни не с Киркоровым, а с ее реальным автором – турецкой певицей Сезен Аксу! После большого успеха сингла «Sikidim» Аксу неожиданно расторгла контракт с Тарканом и стала продавать авторские права на эту песню разным исполнителям.

Филипп перепел мелодию Таркана. Фото: кадр видео.

2. Чиж & Co – «Перекресток» (1994)

Эта композиция стала первым радиохитом Чижа, и фанаты рока сразу стали инкриминировать ей сходство с песней Питера Грина «Black Magic Woman», более известной в исполнении Карлоса Сантаны. Тогда Чиж огорошил своих критиков, признавшись, что «западный» источник вдохновения у него действительно был, но совершенно другой – трек «Sensitive Kind» (1979) его любимого американского певца, гитариста и сонграйтера Джей Джей Кейла. «Музыка здесь - конкретный закос под Джей Джей Кейла, я тогда на нем торчал, и я просто косил под него!» – откровенничал Чиж.

Сергей Чиграков группа "Чиж и Co". Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА.

Любопытно, что еще в 1986 году свою версию «Sensitive Kind» - песню «Девочка летом», менее известную, но гораздо больше похожую на оригинал, записал другой русский рокер – Дмитрий Ревякин, со своей новосибирской группой «Калинов мост».

3. Мурат Насыров – «Мальчик хочет в Тамбов» (1997)

Это был самый известный хит знаменитого казахстанского и российского эстрадного певца, погибшего 13 лет назад, когда он по загадочным причинам выпал из окна 5-го этажа своей московской квартиры. Оригиналом этой песни является бразильский госпел «Tic, Tic Tac», записанный в 1996 году ансамблем с берегов Амазонки Carrapicho.

Мурат Насыров. Фото ТАСС/ Никита Крючков.

Год спустя российский поэт Сергей Харин переложил ее на русский и вместе со специалистами студии «Союз» начал разыскивать исполнителя, который мог бы ее хорошо спеть. Лучше всех это получилось у Мурата Насырова. Потом певец, стремившийся исполнять более «серьезный» репертуар, всю жизнь переживал, что его имя в массах ассоциируется исключительно с этим «дурацким» шлягером.

4. ДДТ – «Предчувствие гражданской войны» (1988)

Запоминающийся рифф этой песни неотличимо похож на гитарный ход из знаменитой композиции Игги Попа «The Passenger» (1977). Бессменный лидер ДДТ Юрий Шевчук объяснял это так: «О музыке, когда писал, я вообще не думал. Просто нашлись четыре аккорда. Этакий «черный квадрат». Потом мне напомнили, что это Игги Поп. Но менять ничего не стал, попечалился только об очередном ударе со стороны «классики».

Юрий Шевчук.Фото: Евгения ГУСЕВА

5. Группа "Божья коровка" - «Гранитный камушек» (1994)

Не все песни, в которых встречаются отсылки к другим произведениям, являются «плагиатом» в научном смысле этого слова. Легендарный хит Владимира Воленко долго подвергался обвинениям из-за сходства с композицией «The Road to Hell» (1989) Криса Ри. Однако плагиат — это тот случай, когда, сколько не меняй аранжировку, песня всё равно останется копией того трека, который был взят за основу.

Солиста группы "Божья коровка" Владимира Воленко тоже обвиняли в заимствовании. Фото: личный архив Владимира Воленко.

В случае «Божьей коровки» это не совсем так: если убрать проигрыш, позаимствованный у Криса Ри, то «Камушек» останется «Камушком», а от «The Road to Hell» ничего не останется. Чтобы доказать это всем критикам, Владимир Воленко недавно записал новую оригинальную версию песни под названием «Гранитный камушек — 25 лет спустя».