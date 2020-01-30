2020-01-30T15:24:47+03:00
Политика

Украинских детей разделили на три сорта

Экс-министр юстиции Елена Лукаш обвинила Зеленского во лжи в прямом эфире
Дмитрий СТЕШИН
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Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш оказалась первой, кто не побоялся высказаться публично в телеэфире, причем по-русски.Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш оказалась первой, кто не побоялся высказаться публично в телеэфире, причем по-русски.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несколько недель назад, на Украине был принят «Закон о среднем образовании», который, по сути приговорил последние «русские школы» и сам русский язык на этой территории бывшей Киевской Руси. Верховная Рада Украины проголосовала за этот закон единогласно - «против» были только 3 депутата из 450. Все остальные сторонники мира с Россией на время голосования сменили базовые приоритеты. Уличных протестов тоже не было, помалкивали все политологи и политики. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш оказалась первой, кто не побоялся высказаться публично в телеэфире, причем по-русски. Дословно:

- Предвыборные обещания нарушены, избиратели обмануты. Перед выборами мы слышали от команды Зеленского: «Когда мы придем к власти, пересмотрим языковой закон и убедимся, что он не нарушает права граждан. (аплодисменты в зале. Никто ничего не пересмотрел, «Армия, вира, мова» (армия, вера, язык, - ред.) бодро шагают по стране, закрепляясь в законах. Детей наших поделили на три сорта, и вы это прекрасно знаете - украиноязычные, говорящие на языках Евросоюза и русскоязычные...

- Инчи, - поправил Елену Лукаш какой-то депутат Рады. Елена стала спорить:

- И какие-то инчи. Нас обманули с языковым законом.

Этих «инчей», иных - по украински, сейчас проживает в Незалежной 30% - столько людей посчитало русский язык родным. Фактически их намного больше. И кажется, они начали осознавать, что ждет их детей в ближайшем будущем. Русский язык изводили последовательно, почти 30 лет, и нет никаких надежд, что ситуация изменится мирным путем. Хотя, есть варианты. Например, заставить ПАСЕ признать русский язык официальным языком ЕС, благо он на первом месте по распространенности в Европе. Да-да, не английский или французский, а русский. И на Украине (которая «це Европа») сегодня запрещают самый распространенный европейский язык. Запрещают там, откуда он пошел. Полный абсурд.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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