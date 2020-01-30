"Угрожает взорвать самолет": в Домодедово экстренно приземлился борт из-за опасного пассажира

В московском аэропорту Домодедово приземлился пассажирский самолет рейсом "Симферополь-Москва". Пилоты лайнера доложили диспетчеру, что один из пассажиров угрожает взорвать самолет.

Вместе с тем стало известно, что лайнер вместе с пассажирами буксируют на стоянку в "Домодедово" из-за угрозы минирования.

- При выполнении рейса S7 2008 Симферополь – Москва одна из пассажирок встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства, - заявили в авиакомпании S7 Airlines.

Также было подчеркнуто, что "самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке". Всего на борту лайнера находится 195 человек.

- Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия, - сказано в официальном заявлении авиакомпании.

Спустя некоторое время удалось установить личность женщины, которая угрожала взорвать лайнер. Ей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева, сообщил kp.ru собственный источник. По предварительным данным, пассажирка, угрожавшая взорвать самолет, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Другой информированный источник рассказал, что пассажирка заблокировала проход между рядами.

Спустя некоторое время удалось установить личность женщины, которая угрожала взорвать лайнер. Ей оказалась 35-летняя Антонина ПолодиянцеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В руках у женщины сумка. Она утверждает, что внутри якобы находится взрывное устройство. она не подпускает к себе членов кабинного экипажа и других пассажиров, - заявил источник.

Представители "Домодедово" подтвердили факт происшествия и заявили, что "службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия в связи с инцидентом".

Между тем, полицейские задержали даму, никаких опасных предметов при ней не обнаружили.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года в голландском аэропорту Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию. В местной военной полиции заявили, что речь идет "о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов". Позже выяснилось, что один из пассажиров грозился захватить самолет.