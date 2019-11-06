"Возможен захват самолета": В голландском аэропорту Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию

В Голландии в аэропорту Схипхол была объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщила военная полиция, ответственная за охрану воздушной гавани.

Также было подчеркнуто, что речь идет о "подозрительной ситуации на борту одного из самолетов". На место инцидента прибыло несколько машин скорой помощи и пожарных машин.

По последним данным, ситуации присвоена третья степень опасности, означающая "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

Местные СМИ сообщают, что возможен захват рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид.

Первые кадры с места возможного захвата самолета в Амстердаме.В данный момент рейс Air Europa на Мадрид окружен местными силами безопасности, поступила информация о чрезвычайной ситуации на борту. UPD: Есть информация о преступниках с ножами, пытавшихся угнать самолет.

По последним данным издания Corriere della Sera, в Милане приступили к эвакуации Терминала 2 аэропорта Мальпенса из-за анонимного звонка о заложенной бомбе. В экстренные службы поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать авиасудно.

Спустя несколько минут пассажиры и экипаж успешно покинули самолет в голландском аэропорту Схипхол, сообщила местная военная полиция.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш. По некоторым данным, лайнер был угнан после того, как совершил промежуточную посадку в аэропорту города Читтагонг.