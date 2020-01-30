2020-01-30T16:28:23+03:00
Происшествия

Увлекалась личностным ростом и психотерапией: Стала известна личность женщины, угрожавшей взорвать самолет

Борт совершил экстренную посадку в "Домодедово" из-за неадекватной пассажирки, которая заявила, что у нее в сумке находится взрывчатка
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Антонина Полодиянцева.Антонина Полодиянцева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Установлена личность женщины, которая грозилась взорвать самолет "Симферополь-Москва". Ей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Женщина, судя по информации на страничке в соцсети, увлекалась личностным ростом, психотерапией и регулярно делилась фотографиями с отдыха в разных странах.

Напомним, некоторое время назад поступило сообщение о том, что самолет совершил в аэропорту "Домодедово" экстренную посадку. Одна из его пассажирок вышла в проход и заявила о наличии у нее взрывного устройства.

Спустя несколько минут, борт приземлился на отдельной стоянке, его встретили силовики и представители экстренных служб аэропорта. Всего на борту лайнера находилось 195 человек.

Информированные источники заявили, что женщина в момент инцидента находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе "Домодедово" и авиакомпании S7 подтвердили факт инцидента и рассказали о том, что сейчас выясняют детали произошедшего и опрашиваются очевидцы. Неадекватная пассажирка задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в "Домодедово" экстренно приземлился борт из-за опасного пассажира. Лайнер вместе с пассажирами буксировали на стоянку в аэропорту из-за угрозы минирования.

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Лайнер вместе с пассажирами буксируют на стоянку в аэропорту из-за угрозы минирования (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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