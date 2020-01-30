Красавица-дочь Анны Самохиной родила сына

Анна Самохина была одной из самых красивых актрис советского и российского кино. Мужчины боготворили звезду экрана, красиво ухаживали за ней. И хотя официально артистка была замужем дважды, но о ее многочисленных любовных романах до сих пор говорят. В первом браке Самохина родила дочь Александру. Очень долгое время наследница была обижена на маму из-за того, что та развелась с ее отцом. Девушка примирилась с родительницей лишь за год до ее смерти.

Первым супругом Анны Самохиной был ее однокурсник по Ярославскому театральному училищу Александр Самохин. Они поженились в 1979 году. После окончания училища артисты уехали работать в Ростов-на-Дону. Их брак распался в 1994 году. Единственной дочке актеров было тогда 11 лет.

Подросток тяжело переживала разрыв родителей. После развода она осталась с отцом. "Я всегда на стороне обиженного, ведь это мама ушла от него. В моем детском восприятии я делала все правильно и хотела поддержать папу. Тогда я не понимала, что делаю маме очень больно", - делилась Александра в одном из интервью.

Она переехала обратно к маме, когда отец женился на женщине с двумя детьми и в то время плохо зарабатывал. Самохина была замужем во второй раз за бизнесменом Дмитрием Коноровым. Со временем мать и дочь смогли наладить отношения.

В конце 2009 года стало известно, что у Анны последняя стадия рака желудка. От нее скрывали этот диагноз. И именно дочь настояла на том, чтобы рассказать маме правду о ее смертельном недуге.

"Я боялась увидеть ее реакцию, а она сказала: «Будем лечиться». На следующий день я пришла к ней, мы обнялись и 20 минут рыдали. Но она прошла этот путь достойно и красиво. Она так много страдала в этой жизни. Именно в этот период жизни мы с мамой примирились и стали ближе", - делилась наследница.

Самохина умирала мучительно. Незадолго до смерти ее отвезли к хоспис. "Я не могла принять, что она уходит. Я просила ее бороться. Она на меня смотрела и сказала: «Саш, ты справишься». Это было прощание. Мне было очень тяжело ее отпускать. Мама говорила, что прожила счастливую жизнь и ни о чем не жалеет", - делилась девушка.

alexandra.samohina Александра Самохина с мужем

Александра как две капли воды похожа на свою маму. Она пошла по ее стопам и стала актрисой. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Девушка снимается в кино, играет в спектаклях.

alexandra.samohina 28 января

В 2019 году Александра второй раз вышла замуж. Ее избранником стал психоаналитик Антон Зелепутин. И вот на днях 37-летняя дочь Самохиной сообщила, что стала мамой во второй раз. В блоге она опубликовала первое фото сына, которого назвала Иваном. В кадре счастливая мамочка показала ручку мальчика. "Иван Антонович. Добро пожаловать к нам", - подписала она фото.

От прошлых отношений у Александры подрастает восьмилетняя дочь Ева. С отцом девочки Саша рассталась вскоре после появления малышки на свет.